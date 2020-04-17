«Союзмультфильм»: Мама Дяди Федора поддержала «подушечный» флешмоб
В аккаунте «Союзмультфильма» в Instagram появился необычным снимок, на котором запечатлена мама Дяди Федора в эксклюзивном наряде из одеяла и подушки. Персонаж «Простоквашино» поддержала популярный в микроблоге «карантинный флешмоб».
Образ мамы Дяди Федора получился довольно элегантным, так как наряд дополнили туфли на каблуке и широкий ремень. При этом, на нее смотрит папа Дяди Федора, но он запечатлен со спины, поэтому его реакцию оценить невозможно. Однако представители «Союзмультфильма» заверили, что он остался доволен преображениями супруги.
В подписи к посту представители студии отметили, что мама Дяди Федора следует последним весенним трендам. Подписчиков аккаунта развеселила эта фотография, но некоторые фолловеры не поняли шутки и оставили негативные отзывы.
Образ мамы Дяди Федора получился довольно элегантным, так как наряд дополнили туфли на каблуке и широкий ремень. При этом, на нее смотрит папа Дяди Федора, но он запечатлен со спины, поэтому его реакцию оценить невозможно. Однако представители «Союзмультфильма» заверили, что он остался доволен преображениями супруги.
В подписи к посту представители студии отметили, что мама Дяди Федора следует последним весенним трендам. Подписчиков аккаунта развеселила эта фотография, но некоторые фолловеры не поняли шутки и оставили негативные отзывы.