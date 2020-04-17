«Союзмультфильм»: Мама Дяди Федора поддержала «подушечный» флешмоб





Образ мамы Дяди Федора получился довольно элегантным, так как наряд дополнили туфли на каблуке и широкий ремень. При этом, на нее смотрит папа Дяди Федора, но он запечатлен со спины, поэтому его реакцию оценить невозможно. Однако представители «Союзмультфильма» заверили, что он остался доволен преображениями супруги.В подписи к посту представители студии отметили, что мама Дяди Федора следует последним весенним трендам. Подписчиков аккаунта развеселила эта фотография, но некоторые фолловеры не поняли шутки и оставили негативные отзывы.