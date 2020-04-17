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Ford Mustang назван самым продаваемым в мире спорткаром

Компания Ford поделилась информацией о том, что их продукт марки Mustang уже пятый год подряд удостаивается звания самого продаваемого спорткара в мире. Статистические данные IHS Markit сообщают, что в 2019 году было реализовано 102 090 автомобилей.

Ford Mustang исполнилось 56 лет. В этот день спортивный автомобиль был назван самой популярной моделью в 2019 году и обзавёлся пятым по счёту таким титулом за последние пять лет. Стоит отметить, что за весь прошедший год продажи машины в Германии увеличились на 33%, а во Франции даже удвоились. Поникар ко всему прочему уже как 50 лет является наиболее продаваемой моделью в США. В настоящее время в распоряжении Ford находится 12 вариаций машины: от стартового Mustang EcoBoost с наддувным двигателем 2.3 до высокотехнологичного Mustang Shelby GT500 с пакетом опций Carbon Fiber Track Pack.

Стандартный двигатель Mustang 2,3-литровый четырехцилиндровый, способный развить 290–314 "лошадей". Пакет High Performance позволяет развивать до 335 сил. В вариациях Mustang GT и Bullit установлен пятилитровый V8, мощь которого составляет порядка 450–466 и 487 л. с. Машины с приставкой Shelby имеют под капотом V8 5.2, предлагаемый в двух разновидностях: атмосферный и компрессорный мотор.

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Добавил: Гусев Аркадий Сегодня, 22:00

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