Польские ученые обнаружили следы цунами времен Христофора Колумба на балтийском побережье





Керны, собранные для дальнейшего лабораторного исследования, имели характерные отличия от других минералов, найденных на суше. По словам соавтора научной работы – доктора Каролины Лещинской, по минеральному составу образца можно выяснить происхождение, а также внешнее воздействие природных стихий и климата на его формирование. В результате тщательного анализа ученые заключили, что все изученные горные породы были вынесены на берег из-за масштабных морских наводнений.Кроме того, исследователи из Университета имени Адама Мицкевича обнаружили ряд отличительных признаков гальки с обычного пляжа и обнаруженной в прибрежной зоне Балтийского заповедника., - сообщила Каролина Лещинская.Как известно, самые ранние следы давних цунами залегают на глубине более 5 метров от поверхности земли, а удалены от суши на сотни. По словам ведущих сотрудников научного исследования кернов, такая работа по исследованию минеральных пород будет на пользу не только в развитии современной археологии, как науки, но и для планирования строительства каких-либо объектов, так как власти смогут учитывать «опыт прошлого».