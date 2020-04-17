Юлия Снигирь перестала скрывать лицо сына Федора от Евгения Цыганова





Знаменитость редко демонстрирует общественности ребенка и неизвестно, почему она вдруг изменила свое решение. Юлия Снигирь и ее партнер длительное время скрывали наследника от чужих глаз, как и свои отношения. Роман между звездами российского кинематографа возник в 2015 году, а уже в следующем артистка подарила возлюбленному сына Федора Цыганова. На размещенной в блоге фотографии родительница позировала вместе с мальчиком, который спрятался за мать. Тем не менее поклонники смогли рассмотреть его улыбающееся лицо.Ради Снигирь ее новый бойфренд ушел от своей супруги Ирины Леоновой, которая как раз была беременна 7-м ребенком. Недоброжелатели до сих пор называют актрису разлучницей и критикуют ее поступок. Тем не менее, со временем участники данной истории остались друзьями, и сейчас артистка поддерживает отношения со старшими детьми Цыганова.