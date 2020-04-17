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Православные верующие отмечают Страстную субботу: Традиции праздника и что нельзя делать в этот день

В день перед Пасхой православные верующие отмечают Страстную субботу, которая является днем покоя и ожидания Христова Воскресения, а в этом году она припадает на 18 апреля. Эксперты напомнили о главных церковных заветах, которые помогут встретить этот день правильно.

Утренняя служба в Страстную субботу наполнена молитвами и песнями, восхваляющими Христа. Священнослужители будут продолжать службу весь день, а потом перейдут во всенощную, после которой наступит Пасха. В первую очередь 18 апреля рекомендуется сдерживать свои желания, а также запрещается ссориться и браниться. Под запретом также оказались гнев, споры и обида, а церковнослужители советуют обратиться к радостным эмоциям. В Страстную субботу следует отказаться от шумного празднования, застолий, веселья, включая праздники по поводу свадеб и дней рождений, а также тяжелых домашних дел. Из-за этого субботу перед Пасхой называют “тихой”, призывая верующих воздержаться от мирского шума. Рекомендуется так спланировать свободное время, чтобы быстро покончить с рутинными обязанностями. За день до Пасхи следует выдержать некоторые ограничения в еде, а разрешенными считаются фрукты и овощи, вода и не сдобный хлеб. В этот день разрешается собрать праздничную корзину, позаботившись о выпечке.

Согласно народным приметам, год может сложиться неудачно, если в Страстную субботу шумно что-то праздновать. Считается, что в этот день нельзя выносить мусор, а также давать взаймы, чтобы не навлечь на себя неприятности. Хорошим знаком станут получившиеся в этот день куличи. В делах можно ждать удачи, если проснуться во время рассвета. Здоровье всем родственникам сулит сон, в котором оказался покойный член семьи. Солнечного лета стоит ожидать, если Страстная суббота окажется теплой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:15

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