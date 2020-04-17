Оксана Акиньшина призналась, что измучилась находиться с детьми на карантине





Актриса, как и другие знаменитости, придерживается правил карантина и находится дома. Акиньшина сетует, что произошло переложение сложной образовательной системы на плечи родителей, которые теперь должны самостоятельно объяснять детям информацию по предметам, в том числе и на английском языке. Актриса призналась, что и она, и супруг, и даже няня помогают мальчикам с домашними заданиями, но это очень сложно. Артистка подчеркнула активность своих сыновей, привыкших все время пребывать в обществе. Поскольку в данное время это стало невозможным, то мальчики иногда расстраиваются. Оксана Акиньшина поделилась, что решила не пользоваться социальными сетями, однако это дается ей очень трудно – «ощущает ломку». Актриса месяц назад удалила Instagram, поскольку больше не могла «смотреть на чужие снимки и не хотела быть участницей тысячей сторис, от которых не исходит новой информации».Акиньшина уже в течение нескольких лет живет в Швейцарии с супругом Арчилом Геловани и сыновьями Константином и Филиппом.