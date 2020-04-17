АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

Детей Татьяны Булановой не пускают к ней в больницу из-за коронавируса

Несколько дней назад в одно из медучреждений Санкт-Петербурга была доставлена Татьяна Буланова с подозрением на предынсультное состояние. Дети певицы сообщили о том, что их не пускают в больницу проведать мать из-за коронавируса.
Детей Татьяны Булановой не пускают к ней в больницу из-за коронавируса

Татьяне Булановой потребовалась экстренная госпитализация. Артистка не обсуждает свое состояние здоровья, так как считает эти сведения слишком личными. Звезда уже выходит на связь со своими подписчиками в Instagram. Например, недавно она показала, чем пациентов кормят в больнице. Артистка запечатлела тарелку с макаронами и тефтелей, пошутив, что у них «в тюрьме ужин» как в знаменитом фильме «Джентльмены удачи».

Друзья Татьяны Булановой рассказали, что сейчас ее состояние стабильно. Сыновья очень переживают за здоровье матери, но не могут ее навестить. Администрация больницы, в которой лежит знаменитость, никого не пропускает из посторонних. Руководство клиники предприняло такие меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Детей Татьяны Булановой не пускают к ней в больницу из-за…
Опубликованы шпионские снимки прототипа седана G80 от…
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев назвал опасность частой дезинфекции квартиры с…
Галкин раскритиковал Собчак за высказывание о челленджах: "Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на…
Появилась информация о греческом гиперкаре Spyros Panapoulos…
Ольга Бузова не планирует святить куличи на…
Минздрав Белоруссии: «Максимальная сумма штрафа за нарушение самоизоляции составляет 810…
«Мы с Юрой хотим общего ребенка»: Елена Летучая раскрыла подробности своей супружеской…
Ученые перечислили пять факторов, влияющих на смертность от…
Божена Рынска сделала себе пластическую операцию на…
Елена Малышева дала объяснение названию коронавируса «чудом…
В Сбербанке объяснили, с чем связано появление в приложении неактуальных номеров…
Алена Свиридова о нежелании выходить замуж за молодого избранника: "Привыкла рассчитывать только на…
Вспышка коронавируса в Китае могла возникнуть еще в сентябре 2019…
В Рязани две женщины с подозрением на коронавирус родили здоровых…
«Начала самостоятельно дышать»: Коллега Бабкиной Евгений Герасимов раскрыл последние подробности состояния…
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» способны нести до 24…
Дмитрий Губерниев назвал «вруном» вступившегося за Юрия Семина Валерия…
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
В Сочи бездомного пытались задержать за нарушение…
В Таиланде слониха ушла из парка и насмерть затоптала…
В МЧС оценили радиационный фон в России после пожаров в зоне отчуждения…
Медперсонал назвали разносчиком…
"Под натуральную и без вульгарных шаров": Саша Артёмова задумалась об увеличении…
Опубликован тизер «самого быстрого кроссовера в мире» от…
«Никого не подпускает»: Дочь Полины Гагариной Мия Исхакова кормит мать…
Lada Sport создала точную копию раллийного…
Поклонник подарил Анастасии Волочковой театр: «Сергей дал мне больше, чем деньги и…
Просмотреть все новости