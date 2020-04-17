Детей Татьяны Булановой не пускают к ней в больницу из-за коронавируса

Татьяне Булановой потребовалась экстренная госпитализация. Артистка не обсуждает свое состояние здоровья, так как считает эти сведения слишком личными. Звезда уже выходит на связь со своими подписчиками в Instagram. Например, недавно она показала, чем пациентов кормят в больнице. Артистка запечатлела тарелку с макаронами и тефтелей, пошутив, что у них «в тюрьме ужин» как в знаменитом фильме «Джентльмены удачи».Друзья Татьяны Булановой рассказали, что сейчас ее состояние стабильно. Сыновья очень переживают за здоровье матери, но не могут ее навестить. Администрация больницы, в которой лежит знаменитость, никого не пропускает из посторонних. Руководство клиники предприняло такие меры предосторожности из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.