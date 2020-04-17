Американские ученые установили механизм сохранения жизнеспособности и размножения ротавируса в организме человека





Ученые сообщают, что вирусы не могут самостоятельно производить белок, поэтому для размножения и продолжения жизненного цикла им необходима помощь хозяина. Для выдачи своей РНК за РНК человека вирусу нужно прикрепить особую кэп-структуру, без которой молекулы будут быстро разрушены ферментами. Ротавирусы в этот процесс вовлекают белок VP3, однако до этого времени ученые не могли установить механизм его работы. Специалистам из Бэйлорского медицинского колледжа удалось это сделать с помощью криоэлектронной микроскопии, рентгеновской кристаллографии и методов биохимического анализа. Ученые выяснили состав VP3, в который входят четыре модуля и пять видов активности ферментов, для кэпирования по меньшей мере двух РНК одновременно. Это является отличительной чертой ротавируса, поскольку иные виды вирусов вовлекают в этот процесс несколько белков. Примечательно, что кэпирование осуществляется внутри вирусного капсида, который находится в клетке, и только после прикрепления кэпа РНК выходит в цитоплазму.Ученые подчеркнули, что ротавирус, вызывающий у детей диарею, каждый год становится причиной 200 000 летальных случаев. Поэтому, зная структуру VP3 и механизм его функционирования, можно создавать новые антивирусные препараты для профилактики и лечения инфекции.