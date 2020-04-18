АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Анна Нетребко о карантине в Европе: «Артисты выброшены за борт жизни»

Анна Нетребко рассказала поклонникам о том, как проходит карантин в Европе. Оперная артистка расстроена из-за того, что до осени не сможет выступать на сцене.
Анна Нетребко о карантине в Европе: «Артисты выброшены за борт жизни»

До марта жизнь знаменитости проходила насыщенно – график работы был расписан на месяц вперед. Вот только в Вене, где Анна Нетребко проживает вместе с семьей, власти объявили аварийную ситуацию. Соблюдающая карантин певица ходит в магазин по пустым улицам города. В таком режиме она живет на протяжении 4-х недель. По словам звезды эстрады, она стала настоящей домохозяйкой и все время радует родных различными блюдами. При этом родительница развлекает своего сына Тьяго и даже успела сделать перестановку в доме. Тем не менее, она скучает по сцене и зрителям.

Недавно Жасмин попросила спрогнозировать своих Instagram-подписчиков приблизительное завершение карантина. Нетребко написала в комментариях, что в Европе границы остаются закрыты до сентября, в связи с чем до этого же времени отменены все мероприятия. Также ходят слухи, что такая ситуация продлится до января. Как отметила оперная певица, она, как и ее коллеги по творческому цеху, «выброшена за борт жизни».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Польские ученые обнаружили следы цунами времен Христофора Колумба на балтийском…
Супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон об имевшихся у нее симптомах коронавируса: «Мышцы болели и стали похожими на…
Эксперты назвали основные водительские ошибки, способные сломать даже саму надёжную…
Порноактриса Елена Беркова разделась догола в поддержку Кристины…
Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на…
Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время…
Россияне смогут увидеть схождение «Благодатного огня» вопреки…
Ford Mustang назван самым продаваемым в мире…
Оксана Акиньшина призналась, что измучилась находиться с детьми на…
«Нет особой разницы – обе певицы»: Ксения Собчак сравнила Аллу Пугачеву и «условную»…
Американские ученые установили механизм сохранения жизнеспособности и размножения ротавируса в организме…
Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии…
Алена Свиридова рассказала, как едва не сделала…
Минздрав рассказал о переподготовке медиков для борьбы с…
К старту продаж в России готовится мощный и компактный смартфон Samsung Galaxy…
Агата Муцениеце о главных страха при разводе с Павлом Прилучным: "Боюсь остаться одной и быть…
Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время…
США рассказали, почему покупают космические двигатели у…
NASA: Над Арктикой рекордно истощился озоновый…
Ученые обнаружили связь между цветом глаз и здоровьем…
Денис Шведов о воспитании детей: «До сих пор учусь быть…
Первыми камеры на 192 Мп могут получить смартфоны от Realme и…
«Программируемая гибель клеток»: Ученые разработали новый метод для эффективного лечения рака…
Алеся Кафельникова трогательно поздравила брата с…
Владимир Путин: «Россия обязательно победит пандемию…
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, когда врачи выпишут больную Надежду…
Учёные назвали причиной тяжелых форм COVID-19 гиперактивность иммунных…
«Союзмультфильм»: Мама Дяди Федора поддержала «подушечный»…
Просмотреть все новости