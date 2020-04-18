Анна Нетребко о карантине в Европе: «Артисты выброшены за борт жизни»





До марта жизнь знаменитости проходила насыщенно – график работы был расписан на месяц вперед. Вот только в Вене, где Анна Нетребко проживает вместе с семьей, власти объявили аварийную ситуацию. Соблюдающая карантин певица ходит в магазин по пустым улицам города. В таком режиме она живет на протяжении 4-х недель. По словам звезды эстрады, она стала настоящей домохозяйкой и все время радует родных различными блюдами. При этом родительница развлекает своего сына Тьяго и даже успела сделать перестановку в доме. Тем не менее, она скучает по сцене и зрителям.Недавно Жасмин попросила спрогнозировать своих Instagram-подписчиков приблизительное завершение карантина. Нетребко написала в комментариях, что в Европе границы остаются закрыты до сентября, в связи с чем до этого же времени отменены все мероприятия. Также ходят слухи, что такая ситуация продлится до января. Как отметила оперная певица, она, как и ее коллеги по творческому цеху, «выброшена за борт жизни».