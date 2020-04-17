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Опубликованы шпионские снимки прототипа седана G80 от Genesis

Инсайдеры опубликовали в Сети шпионские снимки нового автомобиля от Genesis. На кадрах автолюбители могут увидеть спортивную версию седана G80.
Опубликованы шпионские снимки прототипа седана G80 от Genesis

Ранее компания Genesis заявляла, что не собирается выпускать G80 Sport. Однако последние шпионские снимки ставят под вопрос искренность бренда, поскольку на фото автомобиль очень похож на уже выпущенный G80. Полностью оценить дизайн нового седана непросто из-за камуфляжа, но эксперты сделали определенные выводы, и поделились ними с автолюбителями. Специалисты считают, что на снимке показана спортивная версия G80, которая заменит на рынке базовую версию с 5,0- литровым силовым агрегатом. Скорее всего, на обновленный G80 установят 3,5-литровый мотор с двумя турбинами мощностью 420 «лошадок», который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоит отметить, на старом G80 с 5,0-литровым двигателем использовалась система двойного впрыска топлива, а также система теплового управления с промежуточным водяным охлаждением. Эксперты уверены, что это же оборудование перекочует и на спортивную версию. На данный момент нет больше информации о таинственном седане от Genesis, поэтому поклонникам бренда придётся ждать официального релиза, чтобы узнать технические характеристики и стоимость новинки.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:51

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