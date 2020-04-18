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Порноактриса Елена Беркова разделась догола в поддержку Кристины Асмус

В своем микроблоге Instagram актриса «взрослого кино» Елена Беркова опубликовала фото, на котором она запечатлена голой. Грудь порнозвезды прикрывает бумага с надписью «#стопбуллингасмус», а такой акцией протеста экс-звезда «Дома-2» выразила свою поддержку актрисе Кристине Асмус.
Порноактриса Елена Беркова разделась догола в поддержку Кристины Асмус

Елене Берковой не понравился тот факт, что супругу юмориста Гарика Харламова начали «травить» в соцсетях за откровенную сцену в фильме «Текст». Порноактриса воспользовалась популярной фразой и отметила, что тело каждого человека – это его личное дело. Бывшая участница реалити-шоу не считает, что девушка должна стыдиться своей сексуальности и раскованности. Поэтому, если Кристине Асмус нравится сниматься в таких сценах, то она имеет на это полное право.

Многие фолловеры не поняли, почему Елена Беркова подняла эту тему только сейчас. Скандал по поводу фильма «Текст» уже утих, а Гарик Харламов публично показал, что полностью поддерживает жену. Кроме этого, большинству подписчиков показалось, что порнозвезда оказала «медвежью услугу» Кристине Асмус, приравняв ее к актрисам «взрослого кино».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

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