Порноактриса Елена Беркова разделась догола в поддержку Кристины Асмус

Елене Берковой не понравился тот факт, что супругу юмориста Гарика Харламова начали «травить» в соцсетях за откровенную сцену в фильме «Текст». Порноактриса воспользовалась популярной фразой и отметила, что тело каждого человека – это его личное дело. Бывшая участница реалити-шоу не считает, что девушка должна стыдиться своей сексуальности и раскованности. Поэтому, если Кристине Асмус нравится сниматься в таких сценах, то она имеет на это полное право.Многие фолловеры не поняли, почему Елена Беркова подняла эту тему только сейчас. Скандал по поводу фильма «Текст» уже утих, а Гарик Харламов публично показал, что полностью поддерживает жену. Кроме этого, большинству подписчиков показалось, что порнозвезда оказала «медвежью услугу» Кристине Асмус, приравняв ее к актрисам «взрослого кино».