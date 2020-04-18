Супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон об имевшихся у нее симптомах коронавируса: «Мышцы болели и стали похожими на лапшу»

В данное время Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись в США. Для поиска антител к вирусу и в будущем создания вакцины супруги даже сдали свою кровь. Рита Уилсон поделилась, что болезнь протекала у нее в тяжелой форме и сопровождалась высокой температурой, упадком сил, отсутствием вкуса и запахов. Кроме того, у актрисы возникли проблемы с желудком и сильная лихорадка, чего не наблюдалось у Тома Хэнкса. В интервью газете «The Guardian» Уилсон подчеркнула, что имела очень высокую температуру и сильные боли в мышцах, «ставших похожими на лапшу». Из-за этого продюсер не могла нормально передвигаться.Кроме того, Рита Уилсон подчеркнула, что до этого времени они с супругом не выяснили, от кого могли инфицироваться, поскольку, пребывая в Австралии, имели один и тот же круг общения.