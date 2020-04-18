АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон об имевшихся у нее симптомах коронавируса: «Мышцы болели и стали похожими на лапшу»

Жена американского актера Тома Хэнкса Рита Уилсон сообщила об имевшихся у нее симптомах заболевания коронавирусом. Супруги инфицировались в Австралии, где проходили съемки нового фильма со знаменитостью в главной роли.
Супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон об имевшихся у нее симптомах коронавируса: «Мышцы болели и стали похожими на лапшу»

В данное время Том Хэнкс и Рита Уилсон вернулись в США. Для поиска антител к вирусу и в будущем создания вакцины супруги даже сдали свою кровь. Рита Уилсон поделилась, что болезнь протекала у нее в тяжелой форме и сопровождалась высокой температурой, упадком сил, отсутствием вкуса и запахов. Кроме того, у актрисы возникли проблемы с желудком и сильная лихорадка, чего не наблюдалось у Тома Хэнкса. В интервью газете «The Guardian» Уилсон подчеркнула, что имела очень высокую температуру и сильные боли в мышцах, «ставших похожими на лапшу». Из-за этого продюсер не могла нормально передвигаться.

Кроме того, Рита Уилсон подчеркнула, что до этого времени они с супругом не выяснили, от кого могли инфицироваться, поскольку, пребывая в Австралии, имели один и тот же круг общения.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Польские ученые обнаружили следы цунами времен Христофора Колумба на балтийском…
Супруга Тома Хэнкса Рита Уилсон об имевшихся у нее симптомах коронавируса: «Мышцы болели и стали похожими на…
Эксперты назвали основные водительские ошибки, способные сломать даже саму надёжную…
Порноактриса Елена Беркова разделась догола в поддержку Кристины…
Яна Рудковская сравнила проведение карантина с жизнью на…
Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время…
Россияне смогут увидеть схождение «Благодатного огня» вопреки…
Ford Mustang назван самым продаваемым в мире…
Оксана Акиньшина призналась, что измучилась находиться с детьми на…
«Нет особой разницы – обе певицы»: Ксения Собчак сравнила Аллу Пугачеву и «условную»…
Американские ученые установили механизм сохранения жизнеспособности и размножения ротавируса в организме…
Более трети жителей России не будут отмечать Пасху из-за пандемии…
Алена Свиридова рассказала, как едва не сделала…
Минздрав рассказал о переподготовке медиков для борьбы с…
К старту продаж в России готовится мощный и компактный смартфон Samsung Galaxy…
Агата Муцениеце о главных страха при разводе с Павлом Прилучным: "Боюсь остаться одной и быть…
Составлен рейтинг лучших игр для прохождения во время…
США рассказали, почему покупают космические двигатели у…
NASA: Над Арктикой рекордно истощился озоновый…
Ученые обнаружили связь между цветом глаз и здоровьем…
Денис Шведов о воспитании детей: «До сих пор учусь быть…
Первыми камеры на 192 Мп могут получить смартфоны от Realme и…
«Программируемая гибель клеток»: Ученые разработали новый метод для эффективного лечения рака…
Алеся Кафельникова трогательно поздравила брата с…
Владимир Путин: «Россия обязательно победит пандемию…
Экстрасенс Дарья Миронова рассказала, когда врачи выпишут больную Надежду…
Учёные назвали причиной тяжелых форм COVID-19 гиперактивность иммунных…
«Союзмультфильм»: Мама Дяди Федора поддержала «подушечный»…
Просмотреть все новости