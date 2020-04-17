Появилась информация о греческом гиперкаре Spyros Panapoulos Chaos
В скором времени мир увидит гиперкар Spyros Panapoulos Chaos. Недавно появилась новая информация о 3000-сильном проекте.
Корпорация с прошлого года занимается сборкой ультраэксклюзивного автомобиля высшего класса. Судя по всему, дизайн Spyros Panapoulos Chaos уже завершен, однако пока не известно что скрывается под крышкой греческой модели. Судя по всему, гиперкар окажется поразительным, хотя бы в плане производительности. Разработчики установили в машину 2-цилиндровый мотор V10 на 4 литра с титановыми распредвалами, поршнями, клапанами Inconel и шатунами с 3D-печатью. По некоторой информации, авто способно выдавать 2000 лошадиных сил и набирать разгон до 11000 оборотов в минуту.
Силовая установка ожидаемой новинки работает в паре с 8-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением и системой полного привода. Chaos обладает монококовой конструкцией с применением кевларовых и карбоновых панелей кузова. Также гиперкар оснащен выхлопными трубами из титанового квадрата и светодиодными задними фарами с 3D-печатью.
Корпорация с прошлого года занимается сборкой ультраэксклюзивного автомобиля высшего класса. Судя по всему, дизайн Spyros Panapoulos Chaos уже завершен, однако пока не известно что скрывается под крышкой греческой модели. Судя по всему, гиперкар окажется поразительным, хотя бы в плане производительности. Разработчики установили в машину 2-цилиндровый мотор V10 на 4 литра с титановыми распредвалами, поршнями, клапанами Inconel и шатунами с 3D-печатью. По некоторой информации, авто способно выдавать 2000 лошадиных сил и набирать разгон до 11000 оборотов в минуту.
Силовая установка ожидаемой новинки работает в паре с 8-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением и системой полного привода. Chaos обладает монококовой конструкцией с применением кевларовых и карбоновых панелей кузова. Также гиперкар оснащен выхлопными трубами из титанового квадрата и светодиодными задними фарами с 3D-печатью.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:30