Минздрав Белоруссии: «Максимальная сумма штрафа за нарушение самоизоляции составляет 810 рублей»





По словам Инны Карабан, по состоянию на четверг, 16 апреля, были зафиксированы около 30 тысяч человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом пациентами. Они должны пребывать на самоизоляции. При этом, контактов второго уровня зафиксировали более 23 тысяч человек. На данный момент известно, что после проведения плановых проверок дома не оказалось 700 человек. Эти сведения Минздрав РБ передал в прокуратуру для последующих разбирательств. Административный процесс уже начали в отношении семи граждан Белоруссии, а двое оштрафованы на суммы, составляющие две базовые величины (одна величина – 27 рублей).В случае, если нарушение правил самоизоляции приведет к заражению другого человека или к его смерти, то законодательством РБ предусматривается уголовная ответственность. Как отметила Инна Карабан, такую меру теоретически могут применить.