Ольга Бузова не планирует святить куличи на Пасху





Ольга Бузова с трепетом относится к Пасхе, но в этом году она вынуждена пропустить празднование, как рекомендуют церковнослужители во главе с патриархом Кириллом. Артистка отметила, что это не просто слова, а необходимость в связи с коронавирусом. Она не нарушит самоизоляцию, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. При этом в детстве она первой хотела попробовать кулич и вместе с родителями ждала праздника. Певица посоветовала фанатам оставаться дома и посмотреть онлайн-трансляцию службы, отметив, что Пасха в первую очередь не про атрибуты, а о состоянии души.Несмотря на решение пропустить службу в церкви Ольга Бузова ждет воскресенья, чтобы попробовать кулич, который она уже заказала.