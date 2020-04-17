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Ольга Бузова не планирует святить куличи на Пасху

Ольга Бузова не пойдет святить куличи в этом году, прислушавшись к советам патриарха Кирилла. Певица рассказала о своих планах на Пасху в Instagram.

Ольга Бузова с трепетом относится к Пасхе, но в этом году она вынуждена пропустить празднование, как рекомендуют церковнослужители во главе с патриархом Кириллом. Артистка отметила, что это не просто слова, а необходимость в связи с коронавирусом. Она не нарушит самоизоляцию, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. При этом в детстве она первой хотела попробовать кулич и вместе с родителями ждала праздника. Певица посоветовала фанатам оставаться дома и посмотреть онлайн-трансляцию службы, отметив, что Пасха в первую очередь не про атрибуты, а о состоянии души.

Несмотря на решение пропустить службу в церкви Ольга Бузова ждет воскресенья, чтобы попробовать кулич, который она уже заказала.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:24

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