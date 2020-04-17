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«Мы с Юрой хотим общего ребенка»: Елена Летучая раскрыла подробности своей супружеской жизни

Российская телеведущая Елена Летучая в недавнем интервью раскрыла подробности своей супружеской жизни. По ее словам, они с мужем хотят иметь общего ребенка в ближайшем будущем.
«Мы с Юрой хотим общего ребенка»: Елена Летучая раскрыла подробности своей супружеской жизни

Продюсер и ведущая программы "Ревизорро" в феврале 2016 года объявила о помолвке с Юрием Анашенковым, после чего пара зарегистрировала свои отношения на греческом острове Санторини. У супруга популярной тележурналистки есть двое детей от предыдущего брака, которые стали для Елены Летучей как родные. В своем интервью она рассказала, что ей удалось очень быстро найти общий язык с мальчиками, и порой они буквально «виснут на шее». В то же время, звезда популярных телепрограмм мечтает стать мамой и родить для своего возлюбленного еще одного малыша.

Кроме того, Елена Летучая с благодарностью поделилась трепетными моментами, когда супруг поддерживал ее, как никто другой: «Мне кажется, его кто-то сверху мне послал, когда я погибала». Продюсер сообщила, что Юрий Анашенков видел ее обмороки на съемочной площадке и был единственным, кто уговорил теледеятельницу сделать паузу в бесконечных рабочих буднях.

Елена Летучая также отметила, что она никогда не хотела белое платье и свадьбу, но в ее жизни изменилось абсолютно все с появлением любимого мужчины.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:11

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