«Мы с Юрой хотим общего ребенка»: Елена Летучая раскрыла подробности своей супружеской жизни





Продюсер и ведущая программы "Ревизорро" в феврале 2016 года объявила о помолвке с Юрием Анашенковым, после чего пара зарегистрировала свои отношения на греческом острове Санторини. У супруга популярной тележурналистки есть двое детей от предыдущего брака, которые стали для Елены Летучей как родные. В своем интервью она рассказала, что ей удалось очень быстро найти общий язык с мальчиками, и порой они буквально «виснут на шее». В то же время, звезда популярных телепрограмм мечтает стать мамой и родить для своего возлюбленного еще одного малыша.Кроме того, Елена Летучая с благодарностью поделилась трепетными моментами, когда супруг поддерживал ее, как никто другой:. Продюсер сообщила, что Юрий Анашенков видел ее обмороки на съемочной площадке и был единственным, кто уговорил теледеятельницу сделать паузу в бесконечных рабочих буднях.Елена Летучая также отметила, что она никогда не хотела белое платье и свадьбу, но в ее жизни изменилось абсолютно все с появлением любимого мужчины.