Божена Рынска сделала себе пластическую операцию на лице

Божена Рынска отметила, что не договаривалась со специалистами клиники, проводившими пластическую операцию, о рекламе. Однако журналистку так впечатлили и порадовали результаты процедуры, что она решила поделиться ими с общественностью. Блогер поблагодарила хирурга, назвав его работу восхитительной и талантливой. Рынской сделали блефаропластику, являющую собой подтяжку кожи в области глаз и лба. Стоимость процедуры, длившейся полтора чача, составила 120 тысяч рублей. Писательница опубликовала коллаж из двух снимков в формате «до» и «после». Результаты блефаропластики нельзя не заметить, поскольку у журналистки значительно помолодела кожа, а ее лицо стало лучше выглядеть.Божена Рынска признается, что прежде уже прибегала к помощи пластических хирургов. Около 15 лет назад она прошла ринопластику, являющуюся операцией по коррекции формы носа. Результатами той процедуры она тоже осталась полностью довольна.