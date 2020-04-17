Божена Рынска сделала себе пластическую операцию на лице
Божена Рынска на своей странице в социальной сети Instagram призналась, что сделала себе пластическую операцию. Супруга покойного медиа-менеджера Игоря Малашенко поделилась фотоколлажем, на котором запечатлена «до» и «после» вмешательства хирургов.
Божена Рынска отметила, что не договаривалась со специалистами клиники, проводившими пластическую операцию, о рекламе. Однако журналистку так впечатлили и порадовали результаты процедуры, что она решила поделиться ими с общественностью. Блогер поблагодарила хирурга, назвав его работу восхитительной и талантливой. Рынской сделали блефаропластику, являющую собой подтяжку кожи в области глаз и лба. Стоимость процедуры, длившейся полтора чача, составила 120 тысяч рублей. Писательница опубликовала коллаж из двух снимков в формате «до» и «после». Результаты блефаропластики нельзя не заметить, поскольку у журналистки значительно помолодела кожа, а ее лицо стало лучше выглядеть.
Божена Рынска признается, что прежде уже прибегала к помощи пластических хирургов. Около 15 лет назад она прошла ринопластику, являющуюся операцией по коррекции формы носа. Результатами той процедуры она тоже осталась полностью довольна.
Божена Рынска отметила, что не договаривалась со специалистами клиники, проводившими пластическую операцию, о рекламе. Однако журналистку так впечатлили и порадовали результаты процедуры, что она решила поделиться ими с общественностью. Блогер поблагодарила хирурга, назвав его работу восхитительной и талантливой. Рынской сделали блефаропластику, являющую собой подтяжку кожи в области глаз и лба. Стоимость процедуры, длившейся полтора чача, составила 120 тысяч рублей. Писательница опубликовала коллаж из двух снимков в формате «до» и «после». Результаты блефаропластики нельзя не заметить, поскольку у журналистки значительно помолодела кожа, а ее лицо стало лучше выглядеть.
Божена Рынска признается, что прежде уже прибегала к помощи пластических хирургов. Около 15 лет назад она прошла ринопластику, являющуюся операцией по коррекции формы носа. Результатами той процедуры она тоже осталась полностью довольна.