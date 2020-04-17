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Божена Рынска сделала себе пластическую операцию на лице

Божена Рынска на своей странице в социальной сети Instagram призналась, что сделала себе пластическую операцию. Супруга покойного медиа-менеджера Игоря Малашенко поделилась фотоколлажем, на котором запечатлена «до» и «после» вмешательства хирургов.
Божена Рынска сделала себе пластическую операцию на лице

Божена Рынска отметила, что не договаривалась со специалистами клиники, проводившими пластическую операцию, о рекламе. Однако журналистку так впечатлили и порадовали результаты процедуры, что она решила поделиться ими с общественностью. Блогер поблагодарила хирурга, назвав его работу восхитительной и талантливой. Рынской сделали блефаропластику, являющую собой подтяжку кожи в области глаз и лба. Стоимость процедуры, длившейся полтора чача, составила 120 тысяч рублей. Писательница опубликовала коллаж из двух снимков в формате «до» и «после». Результаты блефаропластики нельзя не заметить, поскольку у журналистки значительно помолодела кожа, а ее лицо стало лучше выглядеть.

Божена Рынска признается, что прежде уже прибегала к помощи пластических хирургов. Около 15 лет назад она прошла ринопластику, являющуюся операцией по коррекции формы носа. Результатами той процедуры она тоже осталась полностью довольна.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:58

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