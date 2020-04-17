Елена Малышева дала объяснение названию коронавируса «чудом чудесным»





По словам врача, в распоряжении специалистов находится статистика относительно COVID-19, которая фиксировалась с тех пор, как эксперты начали изучать вспышку болезни на территории Италии, Китая и США. Эта информация свидетельствует о том, что от болезни почти никто не умер из граждан, не достигших возраста 10 лет. При этом не были госпитализированы личности до 20 лет. В данной ситуации Елена Малышева считает коронавирус чудом, поскольку молодое поколение не настолько подвергается риску заразиться недугом, как более старшие люди.Как отметила кардиолог, другие инфекции беспощадны по отношению к детям и беременным женщинам. Согласно сведениям итальянских врачей, средний возраст скончавшихся от коронавируса составляет 79,5 лет, но это не значит, что другие пациенты не умирают. Малышева добавила, что болезнь наиболее опасна для старых людей и лиц с тяжелыми хроническими недугами, в том числе, диабетом, гипертонией, ожирением, сердечной и легочной недостаточностью.