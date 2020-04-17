Ученые перечислили пять факторов, влияющих на смертность от COVID-19





Врачи сообщили, на какие факторы они обращают внимание в первую очередь. Во-первых, это возраст пациента, так как пожилые люди находятся в повышенной зоне риска. Ученые из Канады установили взаимосвязь между количеством прожитых лет больного и риском смерти от COVID-19. Высокий риск умереть от коронавируса у людей старше 70 лет, что связано с ослабленным иммунитетом.Относительно полового признака, то в Италии 68% случаев смерти от COVID-19 у мужчин, а в Греции этот показатель составляет 72%. В группе риска пациенты, страдающие такими хроническими заболеваниями: астма, диабет, а также болезни сердца, почек и печени. Анализ экспертов NHS показал, что две трети зараженных коронавирусом имели серьезные осложнения из-за ожирения. Избыточный вес мешает таким пациентам нормально вдыхать воздух.Высокая вероятности смерти от COVID-19 у людей, которые отличаются ослабленным иммунитетом. К этому могут привести онкологические болезни, СПИД, операции по пересадке органов, курение или иммунодефицит.