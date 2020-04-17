Алена Свиридова о нежелании выходить замуж за молодого избранника: "Привыкла рассчитывать только на себя"

Роман с предпринимателем из Армении Давидом Варданяном у Алены Свиридовой длится уже около 10 лет. Избранник на 14 лет младше певицы, а общих детей у них нет, при этом она отказывается выходить замуж. Артистка познакомилась с возлюбленным во время гастролей, а после продолжительной совместной жизни она уверена, что штамп в паспорте никак не повлияет на их отношения. Свиридова призналась, что привыкла рассчитывать только на себя, а также она не удивится, если останется одна.Отец Алены Свиридовой был военным летчиком, поэтому он редко бывал дома, а о семье заботилась ее мать. В этих условиях она привыкла к самостоятельности, но она не против, если ее избранник будет ей помогать.