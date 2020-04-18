Эксперты назвали основные водительские ошибки, способные сломать даже саму надёжную АКПП





Конструкция современных автоматических коробок передач очень сложная, поэтому она нуждается в системе охлаждения. Однако не многие знают, что радиатор АКПП требует систематической чистки, поскольку в противном случае перегрев и поломка коробки неизбежны. Также следует уделить больше внимания защите. Некоторые водители закрывают моторный отсек сплошной металлической пластиной, ограничивая вентиляцию. В летний зной во время затора это крайне негативно сказывается на АКПП. Кроме этого нежелательно смешивать несколько видов смазки. Лучше всего заливать рекомендованный производителем продукт, но также возможно подобрать подходящее масло по составу. В противном случае может образоваться осадок, который выведет коробку из строя.Эксперты рекомендуют не обращать внимания на заявление некоторых производителей, утверждающих, что масло в АКПП не меняется на протяжении всего срока службы авто. На самом деле смазку следует сменить после 60 тысяч километров пробега, а при большой нагрузке - после 40 тысяч километров. Последней распространенной ошибкой многих автовладельцев является чрезмерная нагрузка на коробку после начала езды. Холодная АКПП плохо воспринимает подобные действия, а в некоторых случаях даже могут вылететь сальники. Соблюдение элементарных рекомендаций позволит избежать лишних расходов и проблем, поэтому лучше уделить немного внимания коробке передач, чтобы потом не заплатить вдвойне.