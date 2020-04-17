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«Начала самостоятельно дышать»: Коллега Бабкиной Евгений Герасимов раскрыл последние подробности состояния певицы

Евгений Герасимов раскрыл последние подробности состояния вышедшей из комы Надежды Бабкиной. По словам коллеги, певица начала самостоятельно дышать.
«Начала самостоятельно дышать»: Коллега Бабкиной Евгений Герасимов раскрыл последние подробности состояния певицы

На данный момент знаменитость находится в военном госпитале. Как сказал Евгений Герасимов, заболевание его коллеги протекает тяжело, однако состояние не ухудшается. Также актер добавил, что медицинский персонал с любовью и уважением относится к звездной пациентке и прилагает максимум усилий для того, чтобы Бабкина пошла на поправку. Как отметил артист, недавно Надежда Георгиевна почувствовала себя лучше, однако сейчас ситуация обстоит по-другому. Тем не менее, состояние звезды отечественной эстрады удалось стабилизировать. Певица общается с врачами за счет языка жестов, также она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Температура у Бабкиной снизилась, но она до сих пор пользуется памперсом, пьет антибиотики и питается через зонд. По словам медиков, у артистки значительно превышены несколько показателей в крови, но терапия демонстрирует положительные результаты. Кроме этого, в течение 2-х недель до госпитализации звезда занималась самолечением у себя дома, в связи с чем усугубила ситуацию.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:18

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