«Начала самостоятельно дышать»: Коллега Бабкиной Евгений Герасимов раскрыл последние подробности состояния певицы
Евгений Герасимов раскрыл последние подробности состояния вышедшей из комы Надежды Бабкиной. По словам коллеги, певица начала самостоятельно дышать.
На данный момент знаменитость находится в военном госпитале. Как сказал Евгений Герасимов, заболевание его коллеги протекает тяжело, однако состояние не ухудшается. Также актер добавил, что медицинский персонал с любовью и уважением относится к звездной пациентке и прилагает максимум усилий для того, чтобы Бабкина пошла на поправку. Как отметил артист, недавно Надежда Георгиевна почувствовала себя лучше, однако сейчас ситуация обстоит по-другому. Тем не менее, состояние звезды отечественной эстрады удалось стабилизировать. Певица общается с врачами за счет языка жестов, также она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Температура у Бабкиной снизилась, но она до сих пор пользуется памперсом, пьет антибиотики и питается через зонд. По словам медиков, у артистки значительно превышены несколько показателей в крови, но терапия демонстрирует положительные результаты. Кроме этого, в течение 2-х недель до госпитализации звезда занималась самолечением у себя дома, в связи с чем усугубила ситуацию.
На данный момент знаменитость находится в военном госпитале. Как сказал Евгений Герасимов, заболевание его коллеги протекает тяжело, однако состояние не ухудшается. Также актер добавил, что медицинский персонал с любовью и уважением относится к звездной пациентке и прилагает максимум усилий для того, чтобы Бабкина пошла на поправку. Как отметил артист, недавно Надежда Георгиевна почувствовала себя лучше, однако сейчас ситуация обстоит по-другому. Тем не менее, состояние звезды отечественной эстрады удалось стабилизировать. Певица общается с врачами за счет языка жестов, также она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Температура у Бабкиной снизилась, но она до сих пор пользуется памперсом, пьет антибиотики и питается через зонд. По словам медиков, у артистки значительно превышены несколько показателей в крови, но терапия демонстрирует положительные результаты. Кроме этого, в течение 2-х недель до госпитализации звезда занималась самолечением у себя дома, в связи с чем усугубила ситуацию.