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В Сбербанке объяснили, с чем связано появление в приложении неактуальных номеров клиентов

В Сбербанке объяснили появление в приложении неактуальных номеров клиентов. Их пользователи указывали при заключении договоров.

В приложении “Сбербанк онлайн” в поле для дополнительных номеров у некоторых клиентов числятся устаревшие данные, которые многие приняли за чужие контакты. Пользователи заподозрили, что телефонные номера банк берет из социальных сетей, что опровергли сотрудники учреждения. Они объяснили, что эти поля заполняются автоматически при заключении клиентом банка договоров. Сотрудники Сбербанка отметили, что не привязанные номера телефонов не имеют доступа к данным пользователя, а также на них не приходят SMS или пароли. Неактуальные контакты можно легко удалить из профиля, если зайти в меню “Мобильные телефоны”.

Из-за поступающих звонков по этому поводу колл-центр учреждения оказался перегружен, в связи с чем было принято решение временно поставить на автоответчик клиентов с вопросами о мобильных номерах.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:44

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