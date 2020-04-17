Вспышка коронавируса в Китае могла возникнуть еще в сентябре 2019 года
Специалисты Кембриджского университета предположили, что вспышка коронавируса могла начаться в Китае еще в сентябре 2019 года. По словам ученых, штамм Sars-CoV-2, полученный в январе, не является первым.
Исследователям удалось установить, что вирус мутировал в окончательную форму за несколько месяцев до его первого появления у человека. Не исключено, что до этого были еще сотни заболевших, у которых Sars-CoV-2 не вызывал никаких симптомов, характерных для ОРВИ.
Ученые отметили, что поиски нулевого пациента продолжаются. Ранее в прессе появлялась информация о некой женщине, которая работала на рынке морепродуктов в Ухане. Специалисты считали ее нулевым пациентом, но в ходе более детального изучения штата подозрения были опровергнуты.
Количество заболевших коронавирусом уже достигло 2,1 миллиона человек. От недуга скончалось порядка 146 000 пациентов. Более 500 000 зараженных удалось вылечиться, сообщает Хайтек.
Исследователям удалось установить, что вирус мутировал в окончательную форму за несколько месяцев до его первого появления у человека. Не исключено, что до этого были еще сотни заболевших, у которых Sars-CoV-2 не вызывал никаких симптомов, характерных для ОРВИ.
Ученые отметили, что поиски нулевого пациента продолжаются. Ранее в прессе появлялась информация о некой женщине, которая работала на рынке морепродуктов в Ухане. Специалисты считали ее нулевым пациентом, но в ходе более детального изучения штата подозрения были опровергнуты.
Количество заболевших коронавирусом уже достигло 2,1 миллиона человек. От недуга скончалось порядка 146 000 пациентов. Более 500 000 зараженных удалось вылечиться, сообщает Хайтек.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:30