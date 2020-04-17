Вспышка коронавируса в Китае могла возникнуть еще в сентябре 2019 года





Исследователям удалось установить, что вирус мутировал в окончательную форму за несколько месяцев до его первого появления у человека. Не исключено, что до этого были еще сотни заболевших, у которых Sars-CoV-2 не вызывал никаких симптомов, характерных для ОРВИ.Ученые отметили, что поиски нулевого пациента продолжаются. Ранее в прессе появлялась информация о некой женщине, которая работала на рынке морепродуктов в Ухане. Специалисты считали ее нулевым пациентом, но в ходе более детального изучения штата подозрения были опровергнуты.Количество заболевших коронавирусом уже достигло 2,1 миллиона человек. От недуга скончалось порядка 146 000 пациентов. Более 500 000 зараженных удалось вылечиться, сообщает Хайтек.