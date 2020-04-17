В Рязани две женщины с подозрением на коронавирус родили здоровых детей





Как проинформировали официальные источники в оперативном штабе региона, сразу после родов двух младенцев отправили в ОДКБ им. Дмитриевой. Подчеркивается, что детям обеспечили изоляцию в боксах. При этом младенцам специалисты провели тест на коронавирус, и результаты оказались отрицательными.В обоих случаях роды прошли без осложнений и дети родились абсолютно здоровыми, но их матери до сих пор находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.