В Рязани две женщины с подозрением на коронавирус родили здоровых детей
Две жительницы Рязани, у которых врачи подозревают наличие коронавируса, родили абсолютно здоровых детей. Новорожденные появились на свет недавно в гинекологическом отделении открытой относительно недавно БСМП.
Как проинформировали официальные источники в оперативном штабе региона, сразу после родов двух младенцев отправили в ОДКБ им. Дмитриевой. Подчеркивается, что детям обеспечили изоляцию в боксах. При этом младенцам специалисты провели тест на коронавирус, и результаты оказались отрицательными.
В обоих случаях роды прошли без осложнений и дети родились абсолютно здоровыми, но их матери до сих пор находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.
Как проинформировали официальные источники в оперативном штабе региона, сразу после родов двух младенцев отправили в ОДКБ им. Дмитриевой. Подчеркивается, что детям обеспечили изоляцию в боксах. При этом младенцам специалисты провели тест на коронавирус, и результаты оказались отрицательными.
В обоих случаях роды прошли без осложнений и дети родились абсолютно здоровыми, но их матери до сих пор находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:24