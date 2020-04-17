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В Рязани две женщины с подозрением на коронавирус родили здоровых детей

Две жительницы Рязани, у которых врачи подозревают наличие коронавируса, родили абсолютно здоровых детей. Новорожденные появились на свет недавно в гинекологическом отделении открытой относительно недавно БСМП.

Как проинформировали официальные источники в оперативном штабе региона, сразу после родов двух младенцев отправили в ОДКБ им. Дмитриевой. Подчеркивается, что детям обеспечили изоляцию в боксах. При этом младенцам специалисты провели тест на коронавирус, и результаты оказались отрицательными.

В обоих случаях роды прошли без осложнений и дети родились абсолютно здоровыми, но их матери до сих пор находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:24

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