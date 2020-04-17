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Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время карантина

Эмили Ратаковски решила порадовать поклонников откровенным снимком топлес во время карантина. Соответствующую публикацию американская модель разместила в Instagram.
Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время карантина

На запечатленной фотографии звезда подиумов позирует перед камерой в купальнике своего бренда под названием Inamorata. В кадре Эмили Ратаковски прикрывает оголенный бюст руками, в которых держит лимон. Провокационный снимок не оставил поклонников манекенщицы равнодушными. Многие из них засыпали кумира комплиментами, отметив стройную фигуру. За короткое время публикация собрала более 1,1 миллиона «лайков».

В этом месяце Ратаковски уже делилась с подписчиками сюжетом топлес во время карантина. Модель сфотографировали лежащей на ковре в кружевном белье и синем халате. Рядом с ней расположилась ее собака по кличке Коломбо.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 23:00

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