Эмили Ратаковски порадовала поклонников снимком топлес во время карантина





На запечатленной фотографии звезда подиумов позирует перед камерой в купальнике своего бренда под названием Inamorata. В кадре Эмили Ратаковски прикрывает оголенный бюст руками, в которых держит лимон. Провокационный снимок не оставил поклонников манекенщицы равнодушными. Многие из них засыпали кумира комплиментами, отметив стройную фигуру. За короткое время публикация собрала более 1,1 миллиона «лайков».В этом месяце Ратаковски уже делилась с подписчиками сюжетом топлес во время карантина. Модель сфотографировали лежащей на ковре в кружевном белье и синем халате. Рядом с ней расположилась ее собака по кличке Коломбо.