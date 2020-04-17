Дмитрий Губерниев назвал «вруном» вступившегося за Юрия Семина Валерия Баринова

«Ваше поведение выглядит низковато и мелковато. Артист-врун Баринов, ваши доводы в пользу Семина не имеют ничего общего с действительностью. Я не хочу никого обижать, а просто констатирую факты», - написал Губерниев в своем канале в Telegram.







Валерий Баринов поддержал тренера «Локомотива» и заявил, что считает его точку зрения о снижении зарплат футболистам правильной. В ответ на это Губерниев призвал актера не вмешиваться в такие вопросы. Баринов же обвинил его в оскорблениях и унижениях.