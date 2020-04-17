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Дмитрий Губерниев назвал «вруном» вступившегося за Юрия Семина Валерия Баринова

Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова «вруном» после того, как он вступился за Юрия Семина. Причиной конфликта между комментатором и тренером «Локомотива» стало снижение зарплат в клубе.
Дмитрий Губерниев назвал «вруном» вступившегося за Юрия Семина Валерия Баринова

«Ваше поведение выглядит низковато и мелковато. Артист-врун Баринов, ваши доводы в пользу Семина не имеют ничего общего с действительностью. Я не хочу никого обижать, а просто констатирую факты», - написал Губерниев в своем канале в Telegram.

Валерий Баринов поддержал тренера «Локомотива» и заявил, что считает его точку зрения о снижении зарплат футболистам правильной. В ответ на это Губерниев призвал актера не вмешиваться в такие вопросы. Баринов же обвинил его в оскорблениях и унижениях.

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Спорт / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:06

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