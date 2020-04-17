В МЧС оценили радиационный фон в России после пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС





Данные о проверке предоставил ФИАЦ Росгидромета, сотрудники которого провели расчеты по распространению воздушных масс с места лесного пожара в зоне ЧАЭС. В наибольшей близости находится граница Брянской области, дистанция до нее превышает 150 км, а задымление не распространяется на территорию РФ. В приграничных районах не наблюдаются изменения в показателях радиации. Измерения осуществляются автоматически системами, развернутыми на граничащих с зоной отчуждения регионами России и Беларуси, обновление данных происходит каждые 15 минут.Согласно последним данным, пожар в ЧАЭС до сих пор не потушен, поскольку практически каждый день вспыхивают новые очаги возгораний из-за засухи и сильного ветра. При этом открытого огня не фиксируется. Пожар уничтожил лесной массив и 12 брошенных сел.