В Сочи бездомного пытались задержать за нарушение самоизоляции





По данным издания Baza, правоохранители остановили мужчину несколько дней назад и потребовали предъявить документы. Когда оказалось, что он не имеет определенного места жительства, полиция задержала его. В ответ на предъявленные претензии мужчина заявил, что не имеет жилища, ввиду чего ночует на улице. Полиция решила проинформировать его об опасности коронавируса и отпустила бездомного.В Краснодарском крае режим самоизоляции был продлен до 30 апреля. Его ввели еще в конце марта из-за распространения коронавируса. Ситуацию с бездомным мужчиной, произошедшую несколько дней назад, в ГУ МВД по региону пока не прокомментировали.В России на 17 апреля количество зараженных COVID-19 превысило 32 тысячи человек. От коронавируса скончались 273 пациента. Примерно 2,5 тысячи человек удалось выздороветь, сообщает Лента.ру.