В Сочи бездомного пытались задержать за нарушение самоизоляции
В Сочи бездомный нарушил самоизоляцию и озадачил сотрудников полиции. В ходе задержания мужчина заявил, что живет на улице, ввиду чего его местонахождение не противоречит законам.
По данным издания Baza, правоохранители остановили мужчину несколько дней назад и потребовали предъявить документы. Когда оказалось, что он не имеет определенного места жительства, полиция задержала его. В ответ на предъявленные претензии мужчина заявил, что не имеет жилища, ввиду чего ночует на улице. Полиция решила проинформировать его об опасности коронавируса и отпустила бездомного.
В Краснодарском крае режим самоизоляции был продлен до 30 апреля. Его ввели еще в конце марта из-за распространения коронавируса. Ситуацию с бездомным мужчиной, произошедшую несколько дней назад, в ГУ МВД по региону пока не прокомментировали.
В России на 17 апреля количество зараженных COVID-19 превысило 32 тысячи человек. От коронавируса скончались 273 пациента. Примерно 2,5 тысячи человек удалось выздороветь, сообщает Лента.ру.
По данным издания Baza, правоохранители остановили мужчину несколько дней назад и потребовали предъявить документы. Когда оказалось, что он не имеет определенного места жительства, полиция задержала его. В ответ на предъявленные претензии мужчина заявил, что не имеет жилища, ввиду чего ночует на улице. Полиция решила проинформировать его об опасности коронавируса и отпустила бездомного.
В Краснодарском крае режим самоизоляции был продлен до 30 апреля. Его ввели еще в конце марта из-за распространения коронавируса. Ситуацию с бездомным мужчиной, произошедшую несколько дней назад, в ГУ МВД по региону пока не прокомментировали.
В России на 17 апреля количество зараженных COVID-19 превысило 32 тысячи человек. От коронавируса скончались 273 пациента. Примерно 2,5 тысячи человек удалось выздороветь, сообщает Лента.ру.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:54