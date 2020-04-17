Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» способны нести до 24 «Цирконов»





Проект 22350 направлен на усиление уже существующих единиц и создание новых. Согласно сообщению источника в оборонно-промышленной сфере, два модернизированных фрегата оборудуют системой корабельного стрелкового комплекса 3С-14 в количестве 24 пусковых установок. Данные системы способны использовать не только ракеты класса «Циркон», которые могут поражать цель на расстоянии более 500 километров, но и «Калибр», а также «Оникс». Стоит отметить, что подобные установки также предусмотрены в уже заложенных фрегатах «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Более ранние боевые корабли имеют на борту лишь 16 пусковых установок.В перспективе модернизированные фрегаты станут одними их самых боеспособных в РФ и смогут обеспечить качественную защиту границ России. Сегодня «Адмирал Горшков» уже совершил кругосветное путешествие и несет службу на Северном флоте. Второе боевое судно данного класса проходит последние испытания и скоро станет на вооружение Минобороны. Уже 28 апреля на «Северной верфи» заложат еще два корабля проекта 22350. Параллельно Минобороны начнет производство двух десантных суден на предприятии «Залив», который расположен в Крыму.