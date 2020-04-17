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Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» способны нести до 24 «Цирконов»

В рамках проекта 22350 Минобороны России планирует модернизировать два фрегата типа «Адмирал Горшков». После апгрейда боевые корабли смогут нести 24 «Циркона».
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» способны нести до 24 «Цирконов»

Проект 22350 направлен на усиление уже существующих единиц и создание новых. Согласно сообщению источника в оборонно-промышленной сфере, два модернизированных фрегата оборудуют системой корабельного стрелкового комплекса 3С-14 в количестве 24 пусковых установок. Данные системы способны использовать не только ракеты класса «Циркон», которые могут поражать цель на расстоянии более 500 километров, но и «Калибр», а также «Оникс». Стоит отметить, что подобные установки также предусмотрены в уже заложенных фрегатах «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Более ранние боевые корабли имеют на борту лишь 16 пусковых установок.

В перспективе модернизированные фрегаты станут одними их самых боеспособных в РФ и смогут обеспечить качественную защиту границ России. Сегодня «Адмирал Горшков» уже совершил кругосветное путешествие и несет службу на Северном флоте. Второе боевое судно данного класса проходит последние испытания и скоро станет на вооружение Минобороны. Уже 28 апреля на «Северной верфи» заложат еще два корабля проекта 22350. Параллельно Минобороны начнет производство двух десантных суден на предприятии «Залив», который расположен в Крыму.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:12

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