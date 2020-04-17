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В Таиланде слониха ушла из парка и насмерть затоптала фермера

В Таиланде слониха ушла с территории парка и насмерть затоптала местного фермера. Мужчина пытался выгнать животное, но оно запаниковало и начало защищаться.

Инцидент был зафиксирован в провинции Чиангмай на севере страны. Местный зоопарк пришлось закрыть на карантин из-за эпидемии коронавируса. Руководители учреждения, лишившегося дохода, решили дать слонам возможность пастись вне отведенной для этого территории. Одно из животных ушло еще дальше, добравшись до находящейся рядом фермы.

Работники парка сообщили, что слоны находились за забором и были привязаны к деревьям цепями. Несмотря на это, одной самке удалось оторваться и сбежать. Слониха забралась в сад, принадлежащий местному фермеру. Мужчина попытался самостоятельно выгнать ее, издавая громкие звуки, но млекопитающее напало на него и стало топтать ногами.

От полученных травм фермер скончался на месте. Медиков на место вызвали соседи, ставшие свидетелями инцидента. По данным локальных изданий, правоохранители провинции начали уголовное делопроизводство в отношении руководства парка, допустившего побег слона с закрытой территории.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:48

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