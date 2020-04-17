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Ученые обнаружили связь между цветом глаз и здоровьем человека

Ученые установили, что между цветом глаз и здоровьем человека есть связь. Личности с коричневой радужной оболочкой обладают повышенной врожденной защитой от влияния УФ-излучения.

По словам офтальмолога Ивана Шваба, людям с темным оттенком глаз не следует отказываться от применения солнцезащитных очков или кремов для кожи. Такой человек отличается наличием меньшей угрозы появления рака глаз, кожных покровов или катаракты. Согласно одной из существующих версий, темноглазые личности имеют повышенный риск развития аутоиммунных поражений кожи, вызывающих образование белых пятен. Как отметили ученые, обладатели светло-зеленых глаз отличаются более высоким болевым порогом и низким уровнем депрессии и тревожности. Голубые глаза свидетельствуют о склонности к алкогольной зависимости, однако причина данного явления остается неизвестной.

Эксперты рассказали, что покраснение органов зрения по причине лопнувших сосудов чаще всего провоцируется сухостью. Это могут вызвать солнечный свет, аллергия или пыль. В некоторых случаях покраснение глаз сообщает о депрессивном состоянии, что встречается у престарелых лиц. Если это наблюдается на протяжении 2-х дней, необходимо сходить к врачу.

Желтый цвет белка свидетельствует о проблемах в работе печени. Человеку с этим признаком нужно как можно скорее проконсультироваться со специалистом для определения диагноза и назначения терапии.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:00

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