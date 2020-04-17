Медперсонал назвали разносчиком коронавируса





В результате эксперимента учеными был обнаружен штамм коронавируса на полу больницы. Его нашли даже в тех помещениях, вход в которые был закрыт для пациентов. Исследователи пришли к выводу, что медперсонал переносит вирус на подошве обуви. На пол патогены опускались вместе с потоками воздуха в отделении интенсивной терапии.В связи с обнаружением нового пути передачи коронавируса, авторы исследования рекомендуют проводить регулярную дезинфекцию подошв обуви. Это нужно делать сразу после того, как сотрудник больницы выходит из палаты с больными. Такие действия помогут сократить риск разнести вирус по всему медучреждению.