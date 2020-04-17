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"Под натуральную и без вульгарных шаров": Саша Артёмова задумалась об увеличении груди

Саша Артемова рассказала, что начала задумываться об увеличении груди. По словам бывшей участницы «Дома-2», пока она не готова обращаться за помощью хирургов, надеясь сохранить формы естественными методами.
"Под натуральную и без вульгарных шаров": Саша Артёмова задумалась об увеличении груди

«После родов я начала переживать о форме груди. Пока все нормально, но с каждым днем становится страшнее, что она обвиснет, как ушки спаниеля. Надеюсь, что прибегать к помощи пластического хирурга не придется. Я ничего не имею против искусственной груди, близкой к натуральной. Речь не идет о вульгарных шарах, которые сразу выдают вмешательство», - рассказала Артемова.

Звезда рассказала, что после родов у нее были мысли о том, как возвращать свое тело в норму. Артемова кормит дочь грудью, ввиду чего именно за бюст переживает больше всего. В комментариях к посту о пластической хирургии многие фанаты отметили, что вернуть упругость груди можно различными мазями и другими препаратами.

Артемова заявила, что вряд ли сможет принять инородное тело в организме. По ее словам, из-за этого повышается риск развития комплексов, но то же самое может произойти и на фоне изменения формы груди. Звезда «Дома-2» заверила фанатов, что не будет принимать поспешные решения.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:36

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