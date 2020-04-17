«Никого не подпускает»: Дочь Полины Гагариной Мия Исхакова кормит мать кашей

Артистка, воспитывающая двоих детей, не показывает лицо наследницы в социальных сетях, однако не забывает радовать поклонников радостными моментами из ее жизни. В период карантина Полина Гагарина опубликовала на своей странице интересный домашний сюжет, в подписи к которому рассказала, что дочь очень любит ее кормить. На запечатленных кадрах Мия Исхакова объясняет звездной матери, почему та должна употреблять много каши. Как отметила знаменитость, у девочки своеобразный характер и все родные зависят от ее настроения. При этом старший сын участницы «Евровидения-2015» рос спокойным мальчиком.Фолловеры пришли в восторг от видео с дочерью исполнительницы и засыпали их обоих комплиментами. Также Гагарина поинтересовалась у юзеров, похожи ли их дети друг на друга, после чего люди стали делиться различными историями.