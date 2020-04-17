В возрасте 79-лет умерла известная по роли в фильме “Июльский дождь” советская актриса Евгения Уралова





Актриса скончалась в Израиле после продолжительного лечения серьезного заболевания. Однако точная причина смерти не указывается. В Театре им. Ермоловой, где она работала с 1965 года, выразили сочувствие ее родственникам и близким. Будущая звезда отечественного кино продемонстрировала актерский талант в юности, а после школы сразу поступила в Ленинградский институт театра, который окончила в 1964 году. Дебют состоялся в 1959 году, а в 1966-м она получила главную роль в фильме “Июльский дождь” Марлена Хуциева. На съемочной площадке она познакомилась с будущим третьим мужем Юрием Визбором, от которого родила дочь.В фильмографии Ураловой числится почти полсотни ролей в кино, а также она играла в театре.