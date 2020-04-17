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Lada Sport создала точную копию раллийного ВАЗ-2101

Подразделение Lada Sport представило точную копию раллийной версии ВАЗ-2101. К созданию транспортного средства были привлечены специалисты, которые в свое время имели дело с оригиналом.
Lada Sport создала точную копию раллийного ВАЗ-2101

В текущем году исполняется 50 лет со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. Раллийная модель имела индекс 001 и была представлена в ограниченной серии. Главным ее отличием был немного увеличенный клиренс. Силовой агрегат при этом сохранил мощность оригинальной версии, которая на то время и так была довольно высокой.

В 1971 году автомобиль ВАЗ-2101 в раллийной версии принимал участие в Tour d'Europe и получил главный приз. Специалисты Lada Sport рассказали, что реализация проекта по воссозданию легендарной модели заняла примерно полгода. Его инициатором выступил руководитель подразделения Владислав Незванкин.

Основой для спортивной версии автомобиля стал ВАЗ-2101 «небесно-голубого» цвета, выпущенный в первый год производства. Машина получила карбюраторы Weber сдвоенного типа и амортизаторы Koni, сообщает zr.ru.

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Авто / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:18

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