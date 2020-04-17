Lada Sport создала точную копию раллийного ВАЗ-2101





В текущем году исполняется 50 лет со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. Раллийная модель имела индекс 001 и была представлена в ограниченной серии. Главным ее отличием был немного увеличенный клиренс. Силовой агрегат при этом сохранил мощность оригинальной версии, которая на то время и так была довольно высокой.В 1971 году автомобиль ВАЗ-2101 в раллийной версии принимал участие в Tour d'Europe и получил главный приз. Специалисты Lada Sport рассказали, что реализация проекта по воссозданию легендарной модели заняла примерно полгода. Его инициатором выступил руководитель подразделения Владислав Незванкин.Основой для спортивной версии автомобиля стал ВАЗ-2101 «небесно-голубого» цвета, выпущенный в первый год производства. Машина получила карбюраторы Weber сдвоенного типа и амортизаторы Koni, сообщает zr.ru.