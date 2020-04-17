Опубликован тизер «самого быстрого кроссовера в мире» от Lister





Компания Lister занимается созданием новых автомобилей на базе концептов от Jaguar. Бренд удивил своих поклонников тизером, в котором разработчики показали новый автомобиль. Новинка так и называется – «самый быстрый кроссовер в мире». Однако создана модель на базе F-Pace SVR. Правда оригинальную машину тяжело узнать на видео, поскольку транспортное средство было почти полностью модернизировано. Согласно предварительно информации, «самый быстрый кроссовер в мире» сможет достигнуть скорости 322 километров в час, а до сотни машина разгонится всего за 3,5 секунды. Возможно это благодаря тюнингованному 5,0-литровому двигателю V8 мощностью 666 «лошадок», который работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач.Всего с конвейера сойдет 250 экземпляров. На данный момент нет информации о стоимости новинки. Однако базовая комплектация F-Pace SVR обойдется покупателю минимум в 80 тысяч долларов.