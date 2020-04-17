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Поклонник подарил Анастасии Волочковой театр: «Сергей дал мне больше, чем деньги и богатство»

Анастасия Волочкова рассказала журналистам о щедром подарке от поклонника по имени Сергей, от которого она получила домашний театр. Для балерины такой поступок составляет более важную ценность, чем деньги.
Поклонник подарил Анастасии Волочковой театр: «Сергей дал мне больше, чем деньги и богатство»

По словам танцовщицы, фанат сделал ей сюрприз весьма неожиданно, поскольку тогда она могла лишь мечтать о подобном. Узнав о желании Анастасии Волочковой, мужчина решил ей помочь, организовав строительство театра на дому. Этот процесс занял примерно 2 месяца и в течение всего времени знаменитость была вынуждена подниматься на 2-й этаж, где устанавливали сцену. Артистка увидела подарок только в день своего рождения, который праздновала 20 января в 2019 году. Преподнесенный поклонником домашний театр очень порадовал светскую львицу, так как она также получила в комплекте зрительный зал. Как отметила звезда балета, у нее до сих пор перехватывает дыхание, когда она вспоминает о своих впечатлениях от презента.

Для построения театра, который желал кумир, Сергею пришлось изучить ее вкусы и предпочтения. Кроме этого, он подробно обо всем узнал у помощников Волочковой. За счет такого ценного подарка артистка смогла провести свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» в прямом эфире на Youtube.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:11

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