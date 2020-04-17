Поклонник подарил Анастасии Волочковой театр: «Сергей дал мне больше, чем деньги и богатство»
Анастасия Волочкова рассказала журналистам о щедром подарке от поклонника по имени Сергей, от которого она получила домашний театр. Для балерины такой поступок составляет более важную ценность, чем деньги.
По словам танцовщицы, фанат сделал ей сюрприз весьма неожиданно, поскольку тогда она могла лишь мечтать о подобном. Узнав о желании Анастасии Волочковой, мужчина решил ей помочь, организовав строительство театра на дому. Этот процесс занял примерно 2 месяца и в течение всего времени знаменитость была вынуждена подниматься на 2-й этаж, где устанавливали сцену. Артистка увидела подарок только в день своего рождения, который праздновала 20 января в 2019 году. Преподнесенный поклонником домашний театр очень порадовал светскую львицу, так как она также получила в комплекте зрительный зал. Как отметила звезда балета, у нее до сих пор перехватывает дыхание, когда она вспоминает о своих впечатлениях от презента.
Для построения театра, который желал кумир, Сергею пришлось изучить ее вкусы и предпочтения. Кроме этого, он подробно обо всем узнал у помощников Волочковой. За счет такого ценного подарка артистка смогла провести свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» в прямом эфире на Youtube.
По словам танцовщицы, фанат сделал ей сюрприз весьма неожиданно, поскольку тогда она могла лишь мечтать о подобном. Узнав о желании Анастасии Волочковой, мужчина решил ей помочь, организовав строительство театра на дому. Этот процесс занял примерно 2 месяца и в течение всего времени знаменитость была вынуждена подниматься на 2-й этаж, где устанавливали сцену. Артистка увидела подарок только в день своего рождения, который праздновала 20 января в 2019 году. Преподнесенный поклонником домашний театр очень порадовал светскую львицу, так как она также получила в комплекте зрительный зал. Как отметила звезда балета, у нее до сих пор перехватывает дыхание, когда она вспоминает о своих впечатлениях от презента.
Для построения театра, который желал кумир, Сергею пришлось изучить ее вкусы и предпочтения. Кроме этого, он подробно обо всем узнал у помощников Волочковой. За счет такого ценного подарка артистка смогла провести свой спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» в прямом эфире на Youtube.