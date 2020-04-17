Дарина Эрвин показала полуобнаженного Александра Цекало за приготовлением завтрака
Художница Дарина Эрвин показала полуобнаженного Александра Цекало на своей странице в Instagram. Согласно публикации, шоумен готовит завтрак в три часа дня.
На опубликованной избранницей Цекало в Stories фотографии виден его обнаженный торс. На снимке запечатлено, как шоумен готовит завтрак у плиты, держа в руке сковороду. Согласно подписи снизу, кадр был сделан в три часа дня. В своем микроблоге художница показывает новые картины и публикует собственные фотографии, которые иногда оказываются довольно откровенными.
Дарина Эрвин не стесняется демонстрировать романтические фото со своим 59-летним мужем, например, в ее микроблоге есть кадры с пляжа, запечатленные объятия и поцелуи.
На опубликованной избранницей Цекало в Stories фотографии виден его обнаженный торс. На снимке запечатлено, как шоумен готовит завтрак у плиты, держа в руке сковороду. Согласно подписи снизу, кадр был сделан в три часа дня. В своем микроблоге художница показывает новые картины и публикует собственные фотографии, которые иногда оказываются довольно откровенными.
Дарина Эрвин не стесняется демонстрировать романтические фото со своим 59-летним мужем, например, в ее микроблоге есть кадры с пляжа, запечатленные объятия и поцелуи.