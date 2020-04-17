Комитет СФ предложил сделать обязательным ремонт автомобиля после ДТП у официального дилера





Поправка станет обязанностью страховых компаний, которые должны реставрировать транспортное средство в течение 45 дней. Данного периода достаточно, чтобы не только провести ремонт, но и заказать необходимые детали. Сегодня качественному ремонту мешают проблемы в подсчете стоимости деталей, из-за чего автодилеры отказываются от сотрудничества со страховыми компаниями. Согласно поправке, закон распространяется в течение первых двух лет после приобретения автомобиля. Стоит отметить, что гарантийный период у большинства машин превышает указанный срок, поэтому с выполнением данного пункта проблем не возникнет.Поправка направлена на увеличения качества обслуживания автомобилей после ДТП. Многие страховые компании в попытках экономии стараются найти самые дешевые сервисы и детали, что не очень хорошо для собственников ТС. Однако после принятия поправки ситуация должна кардинально измениться в лучшую сторону.