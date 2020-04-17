Представлен уникальный внедорожник Armortruck, на случай апокалипсиса
Милен Иванов представил уникальный внедорожник Armortruck, разработанный на случай апокалипсиса. По словам художника, транспортное средство пока существует только в виде концепта, но воплотить его в жизнь вполне реально.
Иванов отметил, что при создании образа внедорожника для конца света ему пришлось руководствоваться фильмами об апокалипсисе. Armortruck получил защиту от радиоактивного излучения и внешних повреждений. Броня выполнена с полостями для того, чтобы сдерживать и перепады температуры. Двери получили подъемный механизм по аналогии с флагманскими моделями Ferrari.
В салоне Armortruck должна располагаться огромная приборная панель с дисплеем, который будет заменять и лобовое стекло. Для максимальной защиты водителя и пассажиров от последнего пришлось отказаться, заменив его на бронированную панель. Дорогу из салона можно будет увидеть только на мониторе.
Пользователи социальных сетей сошлись на мнении, что Armortruck не хватает только автоматов, установленных на кузове или боковых панелях. Также многие не оценили большие габариты транспортного средства, которые могут сказаться на его проходимости.
Иванов отметил, что при создании образа внедорожника для конца света ему пришлось руководствоваться фильмами об апокалипсисе. Armortruck получил защиту от радиоактивного излучения и внешних повреждений. Броня выполнена с полостями для того, чтобы сдерживать и перепады температуры. Двери получили подъемный механизм по аналогии с флагманскими моделями Ferrari.
В салоне Armortruck должна располагаться огромная приборная панель с дисплеем, который будет заменять и лобовое стекло. Для максимальной защиты водителя и пассажиров от последнего пришлось отказаться, заменив его на бронированную панель. Дорогу из салона можно будет увидеть только на мониторе.
Пользователи социальных сетей сошлись на мнении, что Armortruck не хватает только автоматов, установленных на кузове или боковых панелях. Также многие не оценили большие габариты транспортного средства, которые могут сказаться на его проходимости.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:35