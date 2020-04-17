Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии коронавируса

Выгодные инвестиции

Востребованные технологии будущего

Развитие VR

Снижение ограничений для онлайн-сервисов

Более здоровый цифровой образ жизни







Государства и крупные корпорации могут инвестировать в специальные сервисы, которые будут обеспечивать возможность оперативного перехода в режим удаленной работы. Именно с этой проблемой столкнулись все в период пандемии коронавируса. В частности, миллионам офисных сотрудников пришлось потратить немало времени, чтобы настроить работу дома. Также развитие данных технологий облегчит запуск режима дистанционного обучения.Роботизация торговой сферы получит дополнительный стимул. В будущем ожидается появление огромного количества автоматизированных магазинов, где будет полностью отсутствовать персонал.После завершения пандемии коронавируса будут активно вкладываться средства в развитие индустрии доставки товаров роботизированным путем, например, от условного склада до места жительства клиента. Более быстрыми темпами станет развиваться промышленное производство. Здесь инвесторы заинтересуются технологиями, где работают одновременно робот и человек. В случае наступления кризисной ситуации останется только искусственный интеллект, которым можно управлять из дома.Эксперты убеждены, что потребуются технологии, направленные на обеззараживание воздуха в небольших помещениях, например, каютах круизного лайнера или же самолетах. Кроме того, может полностью поменяться система вентиляции – с общей на локальную.Особую нишу займут усовершенствованные технологии общения на небольшом расстоянии. Например, каждый участник разговора будет находиться от других в нескольких метрах, чтобы соблюсти безопасность. Не исключено, что специалисты разработают чип мобильного общения в режиме конференции.Если правительства развитых стран подумают логически и проявят разумность, то они вложат средства в развитие массовой медицинской диагностики. В бедных государствах ее приходится осуществлять исключительно за счет спецпрограмм ООН.По словам Элизабет Брэдли, главы Вассар-колледжа, исследователя систем глобального здравоохранения, VR позволяет получать впечатления, которые хотят люди. Этой сферой в особенности заинтересовались люди, находящиеся на карантине, ведь некоторым в связи с коронавирусом пришлось самоизолироваться и проводить время одним. Возможно, появится специальная VR-программа, которая помогает решить проблемы эмоционального здоровья и социализации.Надев специальные очки, можно оказаться в школьном классе, офисе или другом месте, где обычно присутствует массовое скопление людей. В результате человек не будет чувствовать себя одиноким, перестанет бояться общения лицом к лицу.Пандемия COVID-19 буквально снесет множество искусственных барьеров, которые ранее мешали перенести жизнь в онлайн-пространство. Естественно, виртуальным можно сделать не все. Однако уже сейчас появляются множество полезных интернет-инструментов.Ранее за счет бюрократии возможности интернета ограничивались. В частности, снижалась скорость передачи информации, большие сервисы пытались поставить в определенные рамки. Сейчас правительства многих стран понимают, что интернет является первым помощником.На сегодняшний день уже приняты законы, разрешающие онлайн-обучение. Не исключается, что учиться дистанционно многие смогут и после пандемии. Многие родители предпочтут, чтобы дети занимались дома.Что касается удаленной работы, то люди за время карантина поймут, что все обязанности эффективно можно выполнять и дома. Достаточно попросить разрешение у руководителя и скачать на ПК несколько приложений.Люди проводят очень много времени за своими девайсами. Звезды, которые временно не могут гастролировать, начали давать концерты онлайн. Школьники стали записывать театральные представления на видео и выкладывать ролики в интернет. У крупных бизнесменов появилась возможность рассмотреть предложения начинающих предпринимателей. Эмпатия и человеческая щедрость не знают пределов, возможно, эти тенденции сохранятся и в будущем.