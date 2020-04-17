Развитие VR и «нашествие» роботов: Как изменятся технологии после завершения пандемии коронавируса
На сегодняшний день коронавирус продолжает распространяться по всему миру. Некоторые страны уже прошли пик, а Китаю и вовсе удалось снять карантинные меры. Многие эксперты заявляют, что мир после эпидемии будет уже другим, все это отразится и на развитии технологий.
Государства и крупные корпорации могут инвестировать в специальные сервисы, которые будут обеспечивать возможность оперативного перехода в режим удаленной работы. Именно с этой проблемой столкнулись все в период пандемии коронавируса. В частности, миллионам офисных сотрудников пришлось потратить немало времени, чтобы настроить работу дома. Также развитие данных технологий облегчит запуск режима дистанционного обучения.
Роботизация торговой сферы получит дополнительный стимул. В будущем ожидается появление огромного количества автоматизированных магазинов, где будет полностью отсутствовать персонал.
После завершения пандемии коронавируса будут активно вкладываться средства в развитие индустрии доставки товаров роботизированным путем, например, от условного склада до места жительства клиента. Более быстрыми темпами станет развиваться промышленное производство. Здесь инвесторы заинтересуются технологиями, где работают одновременно робот и человек. В случае наступления кризисной ситуации останется только искусственный интеллект, которым можно управлять из дома.
Эксперты убеждены, что потребуются технологии, направленные на обеззараживание воздуха в небольших помещениях, например, каютах круизного лайнера или же самолетах. Кроме того, может полностью поменяться система вентиляции – с общей на локальную.
Особую нишу займут усовершенствованные технологии общения на небольшом расстоянии. Например, каждый участник разговора будет находиться от других в нескольких метрах, чтобы соблюсти безопасность. Не исключено, что специалисты разработают чип мобильного общения в режиме конференции.
Если правительства развитых стран подумают логически и проявят разумность, то они вложат средства в развитие массовой медицинской диагностики. В бедных государствах ее приходится осуществлять исключительно за счет спецпрограмм ООН.
По словам Элизабет Брэдли, главы Вассар-колледжа, исследователя систем глобального здравоохранения, VR позволяет получать впечатления, которые хотят люди. Этой сферой в особенности заинтересовались люди, находящиеся на карантине, ведь некоторым в связи с коронавирусом пришлось самоизолироваться и проводить время одним. Возможно, появится специальная VR-программа, которая помогает решить проблемы эмоционального здоровья и социализации.
Надев специальные очки, можно оказаться в школьном классе, офисе или другом месте, где обычно присутствует массовое скопление людей. В результате человек не будет чувствовать себя одиноким, перестанет бояться общения лицом к лицу.
Пандемия COVID-19 буквально снесет множество искусственных барьеров, которые ранее мешали перенести жизнь в онлайн-пространство. Естественно, виртуальным можно сделать не все. Однако уже сейчас появляются множество полезных интернет-инструментов.
Ранее за счет бюрократии возможности интернета ограничивались. В частности, снижалась скорость передачи информации, большие сервисы пытались поставить в определенные рамки. Сейчас правительства многих стран понимают, что интернет является первым помощником.
На сегодняшний день уже приняты законы, разрешающие онлайн-обучение. Не исключается, что учиться дистанционно многие смогут и после пандемии. Многие родители предпочтут, чтобы дети занимались дома.
Что касается удаленной работы, то люди за время карантина поймут, что все обязанности эффективно можно выполнять и дома. Достаточно попросить разрешение у руководителя и скачать на ПК несколько приложений.
Более здоровый цифровой образ жизни
Люди проводят очень много времени за своими девайсами. Звезды, которые временно не могут гастролировать, начали давать концерты онлайн. Школьники стали записывать театральные представления на видео и выкладывать ролики в интернет. У крупных бизнесменов появилась возможность рассмотреть предложения начинающих предпринимателей. Эмпатия и человеческая щедрость не знают пределов, возможно, эти тенденции сохранятся и в будущем.
Выгодные инвестиции
Государства и крупные корпорации могут инвестировать в специальные сервисы, которые будут обеспечивать возможность оперативного перехода в режим удаленной работы. Именно с этой проблемой столкнулись все в период пандемии коронавируса. В частности, миллионам офисных сотрудников пришлось потратить немало времени, чтобы настроить работу дома. Также развитие данных технологий облегчит запуск режима дистанционного обучения.
Роботизация торговой сферы получит дополнительный стимул. В будущем ожидается появление огромного количества автоматизированных магазинов, где будет полностью отсутствовать персонал.
После завершения пандемии коронавируса будут активно вкладываться средства в развитие индустрии доставки товаров роботизированным путем, например, от условного склада до места жительства клиента. Более быстрыми темпами станет развиваться промышленное производство. Здесь инвесторы заинтересуются технологиями, где работают одновременно робот и человек. В случае наступления кризисной ситуации останется только искусственный интеллект, которым можно управлять из дома.
Эксперты убеждены, что потребуются технологии, направленные на обеззараживание воздуха в небольших помещениях, например, каютах круизного лайнера или же самолетах. Кроме того, может полностью поменяться система вентиляции – с общей на локальную.
Особую нишу займут усовершенствованные технологии общения на небольшом расстоянии. Например, каждый участник разговора будет находиться от других в нескольких метрах, чтобы соблюсти безопасность. Не исключено, что специалисты разработают чип мобильного общения в режиме конференции.
Если правительства развитых стран подумают логически и проявят разумность, то они вложат средства в развитие массовой медицинской диагностики. В бедных государствах ее приходится осуществлять исключительно за счет спецпрограмм ООН.
Востребованные технологии будущего
Развитие VR
По словам Элизабет Брэдли, главы Вассар-колледжа, исследователя систем глобального здравоохранения, VR позволяет получать впечатления, которые хотят люди. Этой сферой в особенности заинтересовались люди, находящиеся на карантине, ведь некоторым в связи с коронавирусом пришлось самоизолироваться и проводить время одним. Возможно, появится специальная VR-программа, которая помогает решить проблемы эмоционального здоровья и социализации.
Надев специальные очки, можно оказаться в школьном классе, офисе или другом месте, где обычно присутствует массовое скопление людей. В результате человек не будет чувствовать себя одиноким, перестанет бояться общения лицом к лицу.
Снижение ограничений для онлайн-сервисов
Пандемия COVID-19 буквально снесет множество искусственных барьеров, которые ранее мешали перенести жизнь в онлайн-пространство. Естественно, виртуальным можно сделать не все. Однако уже сейчас появляются множество полезных интернет-инструментов.
Ранее за счет бюрократии возможности интернета ограничивались. В частности, снижалась скорость передачи информации, большие сервисы пытались поставить в определенные рамки. Сейчас правительства многих стран понимают, что интернет является первым помощником.
На сегодняшний день уже приняты законы, разрешающие онлайн-обучение. Не исключается, что учиться дистанционно многие смогут и после пандемии. Многие родители предпочтут, чтобы дети занимались дома.
Что касается удаленной работы, то люди за время карантина поймут, что все обязанности эффективно можно выполнять и дома. Достаточно попросить разрешение у руководителя и скачать на ПК несколько приложений.
Более здоровый цифровой образ жизни
Люди проводят очень много времени за своими девайсами. Звезды, которые временно не могут гастролировать, начали давать концерты онлайн. Школьники стали записывать театральные представления на видео и выкладывать ролики в интернет. У крупных бизнесменов появилась возможность рассмотреть предложения начинающих предпринимателей. Эмпатия и человеческая щедрость не знают пределов, возможно, эти тенденции сохранятся и в будущем.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:00