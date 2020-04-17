В России испытают робота для забора анализов на коронавирус
Ученые начали разработку робота для забора анализов на коронавирус. По словам Дмитрия Пушкаря, являющегося главным урологом Минздрава, использование устройства даст возможность соблюдать дистанцию между врачом и пациентом.
По завершению процесса разработки робот будет направлен на лицензирование в Роспотребнадзор. По словам Пушкаря, сперва необходимо провести испытания устройства и провести клинические тесты на соответствие санитарным нормам. После каждого контакта с пациентом робот будет проходить обязательную антисептическую обработку.
Специалист отметил, что основой для робота будут уже применяемые в хирургии устройства. При помощи них специалисты делают сложные операции, контролируя все манипуляции дистанционно и с максимальной точностью.
«Специалист сможет получить биологический материал для лабораторных исследований без контакта с пациентом. Подобная практика уже присутствует в хирургии, но ранее никогда не использовалась для забора анализов. Робот будет находиться за стеклом в отдельном помещении. Специалист же будет работать при помощи удаленного контроллера», - рассказал Пушкарь.
По завершению процесса разработки робот будет направлен на лицензирование в Роспотребнадзор. По словам Пушкаря, сперва необходимо провести испытания устройства и провести клинические тесты на соответствие санитарным нормам. После каждого контакта с пациентом робот будет проходить обязательную антисептическую обработку.
Специалист отметил, что основой для робота будут уже применяемые в хирургии устройства. При помощи них специалисты делают сложные операции, контролируя все манипуляции дистанционно и с максимальной точностью.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:51