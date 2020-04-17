В России испытают робота для забора анализов на коронавирус

«Специалист сможет получить биологический материал для лабораторных исследований без контакта с пациентом. Подобная практика уже присутствует в хирургии, но ранее никогда не использовалась для забора анализов. Робот будет находиться за стеклом в отдельном помещении. Специалист же будет работать при помощи удаленного контроллера», - рассказал Пушкарь.





По завершению процесса разработки робот будет направлен на лицензирование в Роспотребнадзор. По словам Пушкаря, сперва необходимо провести испытания устройства и провести клинические тесты на соответствие санитарным нормам. После каждого контакта с пациентом робот будет проходить обязательную антисептическую обработку.Специалист отметил, что основой для робота будут уже применяемые в хирургии устройства. При помощи них специалисты делают сложные операции, контролируя все манипуляции дистанционно и с максимальной точностью.