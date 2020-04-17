АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Британские медики: Регулярная ходьба является эффективным упражнением для снижения…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

В России испытают робота для забора анализов на коронавирус

Ученые начали разработку робота для забора анализов на коронавирус. По словам Дмитрия Пушкаря, являющегося главным урологом Минздрава, использование устройства даст возможность соблюдать дистанцию между врачом и пациентом.

«Специалист сможет получить биологический материал для лабораторных исследований без контакта с пациентом. Подобная практика уже присутствует в хирургии, но ранее никогда не использовалась для забора анализов. Робот будет находиться за стеклом в отдельном помещении. Специалист же будет работать при помощи удаленного контроллера», - рассказал Пушкарь.

По завершению процесса разработки робот будет направлен на лицензирование в Роспотребнадзор. По словам Пушкаря, сперва необходимо провести испытания устройства и провести клинические тесты на соответствие санитарным нормам. После каждого контакта с пациентом робот будет проходить обязательную антисептическую обработку.

Специалист отметил, что основой для робота будут уже применяемые в хирургии устройства. При помощи них специалисты делают сложные операции, контролируя все манипуляции дистанционно и с максимальной точностью.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В возрасте 79-лет умерла известная по роли в фильме “Июльский дождь” советская актриса Евгения…
В России испытают робота для забора анализов на…
В Сети показали рендеры iPhone 12 Pro…
Дарина Эрвин показала полуобнаженного Александра Цекало за приготовлением…
Представлен уникальный внедорожник Armortruck, на случай…
OnePlus 8 и 8 Pro получили обновления еще до выхода из-за ошибок в…
Рассекречены доходы актера Тимура Еремеева, прославившегося на скандале со Спартаком…
Nintendo Switch получила возможность переназначать кнопки…
Ксения Собчак назвала челленджи во время карантина «психическим…
Дмитрий Песков рассказал о проблемах в предложенных властями мерах…
На Украине изобрели робота-полицейского, который поможет во время…
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадьбу из-за…
Ученые нашли таинственные «подогреватели» солнечного ветра в…
Адвокат Юлия Вербицкая заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться на…
На фоне пандемии коронавируса активизировался вирус, который ворует данные банковских…
Таролог Саона предупредила Аллу Пугачеву об угрозе смерти из-за пластической…
Вместо Испании Алексей Панин с дочерью эмигрировал в…
Автомобильный эксперт: Пандемия коронавируса – лучшее время для покупки…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продает курсы по медитации за 75…
Journey и Uncharted: Sony бесплатно раздает игры на…
«Я разрушила его жизнь»: Алёна Свиридова ушла к любовнику от первого…
Бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и…
Археологи из Пскова нашли сетевое грузило XVII века в форме…
Микробиолог Юлия Набока рассказала о передаче коронавируса…
Эксперт Юрий Урюков назвал основные критерии при выборе автосервиса для…
Ученые назвали самые распространенные мифы о раке…
Названы самые востребованные профессии во время…
Юрий Гальцев снял свой первый музыкальный клип «Друг…
Просмотреть все новости