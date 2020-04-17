Рассекречены доходы актера Тимура Еремеева, прославившегося на скандале со Спартаком Мишулиным

Единственная дочь Спартака Мишулина не поверила Тимуру Еремееву, который утверждал, что он сын известного актера. Его родство в итоге подтвердилось, но он пообещал не претендовать на наследство отца. После скандала в семье советской знаменитости его дочь потеряла работу в театре, а приобретенный сын стал хорошо зарабатывать. Сейчас он работает ведущим программы “На самом деле” Первого канала и зарабатывает в пять раз больше Карины Мишулиной.Согласно данным “КП”, ему поступает масса предложений от работодателей, в том числе и по поводу антреприз.