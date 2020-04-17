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Рассекречены доходы актера Тимура Еремеева, прославившегося на скандале со Спартаком Мишулиным

Рассекречены доходы актера Тимура Еремеева, который получил известность после того, как объявил себя внебрачным сыном Спартака Мишулина. Известный по роли портье из сериала “Кухня” артист стал зарабатывать миллионы благодаря известному имени.

Единственная дочь Спартака Мишулина не поверила Тимуру Еремееву, который утверждал, что он сын известного актера. Его родство в итоге подтвердилось, но он пообещал не претендовать на наследство отца. После скандала в семье советской знаменитости его дочь потеряла работу в театре, а приобретенный сын стал хорошо зарабатывать. Сейчас он работает ведущим программы “На самом деле” Первого канала и зарабатывает в пять раз больше Карины Мишулиной.

Согласно данным “КП”, ему поступает масса предложений от работодателей, в том числе и по поводу антреприз.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:29

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