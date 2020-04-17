АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Британские медики: Регулярная ходьба является эффективным упражнением для снижения…
EUR 80.67 USD 73.71
Курс валют на 16.04.2020

В Сети показали рендеры iPhone 12 Pro Max

В Сети продемонстрировали крупнейший и наиболее дорогостоящий смартфон от Apple. iPhone 12 Pro Max появился на рендерах от известного источника.

Премьера новой флагманской серии от компании из США состоится не раньше осени, но достоверную компьютерную модель новинок уже показали в Сети. Макет iPhone 12 Pro Max общественности демонстрирует инсайдер Макс Вайнбах, который занимает пост главного редактора XDA Developers. Он получил чертежи устройства с дисплеем на 6,7 дюйма и основанные на них рендеры. Источник отметил, что эти наброски не являются итоговыми, в связи с чем продукт, представленный осенью, может получить отличия.

Согласно полученным снимкам, iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться “плоским” дизайном с отсылкой к iPhone 5S, а его толщина будет достигать 7,39 мм. Смартфон будет иметь большую камеру, уменьшенную “челку” и смарт-коннектор, умело спрятанный в лоток для SIM-карты.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В возрасте 79-лет умерла известная по роли в фильме “Июльский дождь” советская актриса Евгения…
В России испытают робота для забора анализов на…
В Сети показали рендеры iPhone 12 Pro…
Дарина Эрвин показала полуобнаженного Александра Цекало за приготовлением…
Представлен уникальный внедорожник Armortruck, на случай…
OnePlus 8 и 8 Pro получили обновления еще до выхода из-за ошибок в…
Рассекречены доходы актера Тимура Еремеева, прославившегося на скандале со Спартаком…
Nintendo Switch получила возможность переназначать кнопки…
Ксения Собчак назвала челленджи во время карантина «психическим…
Дмитрий Песков рассказал о проблемах в предложенных властями мерах…
На Украине изобрели робота-полицейского, который поможет во время…
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци отменили свадьбу из-за…
Ученые нашли таинственные «подогреватели» солнечного ветра в…
Адвокат Юлия Вербицкая заявила, что Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться на…
На фоне пандемии коронавируса активизировался вирус, который ворует данные банковских…
Таролог Саона предупредила Аллу Пугачеву об угрозе смерти из-за пластической…
Вместо Испании Алексей Панин с дочерью эмигрировал в…
Автомобильный эксперт: Пандемия коронавируса – лучшее время для покупки…
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина продает курсы по медитации за 75…
Journey и Uncharted: Sony бесплатно раздает игры на…
«Я разрушила его жизнь»: Алёна Свиридова ушла к любовнику от первого…
Бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и…
Археологи из Пскова нашли сетевое грузило XVII века в форме…
Микробиолог Юлия Набока рассказала о передаче коронавируса…
Эксперт Юрий Урюков назвал основные критерии при выборе автосервиса для…
Ученые назвали самые распространенные мифы о раке…
Названы самые востребованные профессии во время…
Юрий Гальцев снял свой первый музыкальный клип «Друг…
Просмотреть все новости