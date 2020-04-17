В Сети показали рендеры iPhone 12 Pro Max





Премьера новой флагманской серии от компании из США состоится не раньше осени, но достоверную компьютерную модель новинок уже показали в Сети. Макет iPhone 12 Pro Max общественности демонстрирует инсайдер Макс Вайнбах, который занимает пост главного редактора XDA Developers. Он получил чертежи устройства с дисплеем на 6,7 дюйма и основанные на них рендеры. Источник отметил, что эти наброски не являются итоговыми, в связи с чем продукт, представленный осенью, может получить отличия.Согласно полученным снимкам, iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться “плоским” дизайном с отсылкой к iPhone 5S, а его толщина будет достигать 7,39 мм. Смартфон будет иметь большую камеру, уменьшенную “челку” и смарт-коннектор, умело спрятанный в лоток для SIM-карты.