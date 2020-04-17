В Сети показали рендеры iPhone 12 Pro Max
В Сети продемонстрировали крупнейший и наиболее дорогостоящий смартфон от Apple. iPhone 12 Pro Max появился на рендерах от известного источника.
Премьера новой флагманской серии от компании из США состоится не раньше осени, но достоверную компьютерную модель новинок уже показали в Сети. Макет iPhone 12 Pro Max общественности демонстрирует инсайдер Макс Вайнбах, который занимает пост главного редактора XDA Developers. Он получил чертежи устройства с дисплеем на 6,7 дюйма и основанные на них рендеры. Источник отметил, что эти наброски не являются итоговыми, в связи с чем продукт, представленный осенью, может получить отличия.
Согласно полученным снимкам, iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться “плоским” дизайном с отсылкой к iPhone 5S, а его толщина будет достигать 7,39 мм. Смартфон будет иметь большую камеру, уменьшенную “челку” и смарт-коннектор, умело спрятанный в лоток для SIM-карты.
Премьера новой флагманской серии от компании из США состоится не раньше осени, но достоверную компьютерную модель новинок уже показали в Сети. Макет iPhone 12 Pro Max общественности демонстрирует инсайдер Макс Вайнбах, который занимает пост главного редактора XDA Developers. Он получил чертежи устройства с дисплеем на 6,7 дюйма и основанные на них рендеры. Источник отметил, что эти наброски не являются итоговыми, в связи с чем продукт, представленный осенью, может получить отличия.
Согласно полученным снимкам, iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться “плоским” дизайном с отсылкой к iPhone 5S, а его толщина будет достигать 7,39 мм. Смартфон будет иметь большую камеру, уменьшенную “челку” и смарт-коннектор, умело спрятанный в лоток для SIM-карты.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:45