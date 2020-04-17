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Ксения Собчак назвала челленджи во время карантина «психическим отклонением»

Ксения Собчак раскритиковала своих коллег по шоу-бизнесу за участие в челленджах, опубликовав соответствующий пост в Instagram. Данное поведение россиян во время карантина телеведущая назвала «психическим отклонением».
Ксения Собчак назвала челленджи во время карантина «психическим отклонением»

Супруга Константина Богомолова гневно высказать о том, что происходит с некоторыми людьми в условиях самоизоляции. Ксения Собчак не понимает, по какой причине взрослые граждане примеряют красивые наряды, обливают себя непонятной жидкостью, принимают ванну с «Дошираком» и делают много чего другого, пока находятся на карантине. Сейчас большинство популярных артистов взаперти стараются придумывать новые развлечения для своих поклонников. По этой причине и появились разные, как выразилась светская львица, нелепые челленджи.

Журналистка считает участие в подобных онлайн-флешмобах психическим отклонением и утверждает, что они негативно влияют на российских знаменитостей. Теперь Собчак не может понять, что хуже – распространяющийся по миру коронавирус или его последствия, воздействующие на «неокрепшую» психику жителей страны.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:18

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