Ксения Собчак назвала челленджи во время карантина «психическим отклонением»





Супруга Константина Богомолова гневно высказать о том, что происходит с некоторыми людьми в условиях самоизоляции. Ксения Собчак не понимает, по какой причине взрослые граждане примеряют красивые наряды, обливают себя непонятной жидкостью, принимают ванну с «Дошираком» и делают много чего другого, пока находятся на карантине. Сейчас большинство популярных артистов взаперти стараются придумывать новые развлечения для своих поклонников. По этой причине и появились разные, как выразилась светская львица, нелепые челленджи.Журналистка считает участие в подобных онлайн-флешмобах психическим отклонением и утверждает, что они негативно влияют на российских знаменитостей. Теперь Собчак не может понять, что хуже – распространяющийся по миру коронавирус или его последствия, воздействующие на «неокрепшую» психику жителей страны.