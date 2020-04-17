OnePlus 8 и 8 Pro получили обновления еще до выхода из-за ошибок в OS
Смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro поступят на прилавки только на следующей неделе, но покупателям сразу придется обновить прошивку. Еще до выхода устройств было обнаружено большое количество ошибок в OS, поэтому разработчики выпустили патч с исправлениями.
Из коробки на OnePlus 8 и 8 Pro установлена операционная система OxygenOS 10.5.4, которая создана на базе Android 10. Однако первые собственники смартфонов нашли большое количество багов в устройстве, поэтому бренд решил незамедлительно их исправить. После покупки OnePlus 8 или 8 Pro пользователь должен будет поставить обновления OS, в котором улучшена работа системы, исправлено отображение значков в строке состояния, улучшено управление жестами, исправлено качество звука, добавлена функция двойного касания, улучшена камера и видеофильтры. Также разработчики подправили работу некоторых незначительных функций.
Стоит отметить, все обновления датируются мартом, в то время как другие производители уже обновились до апреля. Скорее всего, в ближайшее время компания выпустит еще один патч, который улучшит систему безопасности в соответствии с другими брендами.
Из коробки на OnePlus 8 и 8 Pro установлена операционная система OxygenOS 10.5.4, которая создана на базе Android 10. Однако первые собственники смартфонов нашли большое количество багов в устройстве, поэтому бренд решил незамедлительно их исправить. После покупки OnePlus 8 или 8 Pro пользователь должен будет поставить обновления OS, в котором улучшена работа системы, исправлено отображение значков в строке состояния, улучшено управление жестами, исправлено качество звука, добавлена функция двойного касания, улучшена камера и видеофильтры. Также разработчики подправили работу некоторых незначительных функций.
Стоит отметить, все обновления датируются мартом, в то время как другие производители уже обновились до апреля. Скорее всего, в ближайшее время компания выпустит еще один патч, который улучшит систему безопасности в соответствии с другими брендами.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:32