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Nintendo Switch получила возможность переназначать кнопки Joy-Con

Обновление Nintendo Switch позволит переназначать кнопки Joy-Con. По данным Kotaku, апдейт уже доступен для скачивания на консоли.
Nintendo Switch получила возможность переназначать кнопки Joy-Con

Согласно опросу, проведенному компанией Nintendo, возможность менять назначение кнопок на контроллере была одной из самых желанных функций по мнению пользователей. Многие жаловались на то, что Joy-Con не адаптирован под старые игры, ввиду чего появляется некий дискомфорт от неудобного расположения элементов контроллера. В качестве примера пользователи приводили Mario Kart 8 Deluxe, рассчитанную на управление одной рукой.

Прошивка Switch 10.0 получила и другие обновлений интерфейса. Теперь пользователи могут переносить файлы со встроенной памяти на SD-карту, освобождая пространство. Также появились несколько дополнительных кнопок редактирования библиотеки игр и сохранений. Новая версия системы перестала поддерживать старые контроллеры, среди которых геймпад для GameCube.

PlayStation 4 и Xbox One решили проблему с переназначением кнопок несколько лет назад. Даже относительно старая консоль Nintendo Wii U располагает соответствующей функцией. Ранее соответствующая опция для пользователей была доступна только в Microsoft Adaptive controller.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:24

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