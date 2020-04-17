Nintendo Switch получила возможность переназначать кнопки Joy-Con





Согласно опросу, проведенному компанией Nintendo, возможность менять назначение кнопок на контроллере была одной из самых желанных функций по мнению пользователей. Многие жаловались на то, что Joy-Con не адаптирован под старые игры, ввиду чего появляется некий дискомфорт от неудобного расположения элементов контроллера. В качестве примера пользователи приводили Mario Kart 8 Deluxe, рассчитанную на управление одной рукой.Прошивка Switch 10.0 получила и другие обновлений интерфейса. Теперь пользователи могут переносить файлы со встроенной памяти на SD-карту, освобождая пространство. Также появились несколько дополнительных кнопок редактирования библиотеки игр и сохранений. Новая версия системы перестала поддерживать старые контроллеры, среди которых геймпад для GameCube.PlayStation 4 и Xbox One решили проблему с переназначением кнопок несколько лет назад. Даже относительно старая консоль Nintendo Wii U располагает соответствующей функцией. Ранее соответствующая опция для пользователей была доступна только в Microsoft Adaptive controller.