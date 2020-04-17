Nintendo Switch получила возможность переназначать кнопки Joy-Con
Обновление Nintendo Switch позволит переназначать кнопки Joy-Con. По данным Kotaku, апдейт уже доступен для скачивания на консоли.
Согласно опросу, проведенному компанией Nintendo, возможность менять назначение кнопок на контроллере была одной из самых желанных функций по мнению пользователей. Многие жаловались на то, что Joy-Con не адаптирован под старые игры, ввиду чего появляется некий дискомфорт от неудобного расположения элементов контроллера. В качестве примера пользователи приводили Mario Kart 8 Deluxe, рассчитанную на управление одной рукой.
Прошивка Switch 10.0 получила и другие обновлений интерфейса. Теперь пользователи могут переносить файлы со встроенной памяти на SD-карту, освобождая пространство. Также появились несколько дополнительных кнопок редактирования библиотеки игр и сохранений. Новая версия системы перестала поддерживать старые контроллеры, среди которых геймпад для GameCube.
PlayStation 4 и Xbox One решили проблему с переназначением кнопок несколько лет назад. Даже относительно старая консоль Nintendo Wii U располагает соответствующей функцией. Ранее соответствующая опция для пользователей была доступна только в Microsoft Adaptive controller.
Согласно опросу, проведенному компанией Nintendo, возможность менять назначение кнопок на контроллере была одной из самых желанных функций по мнению пользователей. Многие жаловались на то, что Joy-Con не адаптирован под старые игры, ввиду чего появляется некий дискомфорт от неудобного расположения элементов контроллера. В качестве примера пользователи приводили Mario Kart 8 Deluxe, рассчитанную на управление одной рукой.
Прошивка Switch 10.0 получила и другие обновлений интерфейса. Теперь пользователи могут переносить файлы со встроенной памяти на SD-карту, освобождая пространство. Также появились несколько дополнительных кнопок редактирования библиотеки игр и сохранений. Новая версия системы перестала поддерживать старые контроллеры, среди которых геймпад для GameCube.
PlayStation 4 и Xbox One решили проблему с переназначением кнопок несколько лет назад. Даже относительно старая консоль Nintendo Wii U располагает соответствующей функцией. Ранее соответствующая опция для пользователей была доступна только в Microsoft Adaptive controller.
Технологии / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:24