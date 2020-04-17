Дмитрий Песков рассказал о проблемах в предложенных властями мерах поддержки





По результатам первой недели работы мер поддержки Песков зафиксировал недостаточно высокую эффективность их реализации. В частности, трудности ожидают как простых россиян, так и участников экономической жизни. Песков, комментируя ситуацию, указал, что премьер РФ Михаил Мишустин лишь недавно уделял внимание этому вопросу и обсуждал возможности его решения с членами правительства.План по поддержке МСБ и населения был разработан в середине марта. В него входят послабления по налогам, обеспечение сотрудников зарплатами, а также поддержка разных отраслей экономики.