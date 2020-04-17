Дмитрий Песков рассказал о проблемах в предложенных властями мерах поддержки
В Кремле указали на наличие проблем в предложенных властями мерах поддержки населения в условиях коронавируса. Дмитрий Песков обратил внимание, что при попытке воспользоваться послаблениями люди нередко сталкиваются с ошибками.
По результатам первой недели работы мер поддержки Песков зафиксировал недостаточно высокую эффективность их реализации. В частности, трудности ожидают как простых россиян, так и участников экономической жизни. Песков, комментируя ситуацию, указал, что премьер РФ Михаил Мишустин лишь недавно уделял внимание этому вопросу и обсуждал возможности его решения с членами правительства.
План по поддержке МСБ и населения был разработан в середине марта. В него входят послабления по налогам, обеспечение сотрудников зарплатами, а также поддержка разных отраслей экономики.
По результатам первой недели работы мер поддержки Песков зафиксировал недостаточно высокую эффективность их реализации. В частности, трудности ожидают как простых россиян, так и участников экономической жизни. Песков, комментируя ситуацию, указал, что премьер РФ Михаил Мишустин лишь недавно уделял внимание этому вопросу и обсуждал возможности его решения с членами правительства.
План по поддержке МСБ и населения был разработан в середине марта. В него входят послабления по налогам, обеспечение сотрудников зарплатами, а также поддержка разных отраслей экономики.
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:12